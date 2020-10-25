Столичные «карусели»: в Киеве задержали автобусы, которые везли житомирян на избирательные участки. ФОТО

"По предварительной информации, еще два месяца назад, они предоставили свои паспорта (персональные данные) лицу (она предварительно установлено) и получили от него задаток - 200 грн, для незаконного участия в выборах в столице. После голосования им вроде было обещано еще по 800 грн. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - отметил в Facebook Шкиряк.