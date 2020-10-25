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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 25 » 13:43:47

Столичные «карусели»: в Киеве задержали автобусы, которые везли житомирян на избирательные участки. ФОТО

Вчера, 13:58:47 1566 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Столичные «карусели»: в Киеве задержали автобусы, которые везли житомирян на избирательные участки. ФОТО

 25 октября на въезде в Киев остановили два автобуса. В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области.

По информации советника министра МВД Зоряна Шкиряка, людей привезли в столицу "для так называемого голосования".
 

"По предварительной информации, еще два месяца назад, они предоставили свои паспорта (персональные данные) лицу (она предварительно установлено) и получили от него задаток - 200 грн, для незаконного участия в выборах в столице. После голосования им вроде было обещано еще по 800 грн. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - отметил в Facebook Шкиряк.


Он добавил, что за кого именно голосовать, им должны были сообщить непосредственно перед заходом на избирательный участок.

Ранее "Журнал Житомира" сообщал о том, как в Житомире группа лиц покупала копии паспортов на выборы мэра Киева.




Фото со страницы Зоряна Шкиряка


ФОТО: общественное движение "Чесно"
Тэги: выборы, Киев, Житомир
Комментариев: 4
Житич
1 Василий (Житич)   • 14:11:50, Вчера [Материал]
+4

Продажное быдло!Эти дешёвки не понимают, что эти 35 долларов, за которые они продали свою совесть, им потом 1000 раз вылезут боком в виде того, что в стране не будет нормальной медицины, социальной защиты, соблюдения законности, зато будут плохие дороги, преступность, маленькие зарплаты и пенсии, беззаконие...
А сегодня, это быдло, может за эту подачку каждый купить по 11 бутылок водки и возрадоваться.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:18:20, Вчера [Материал]
-2

Люди заработали эти 35 баксов и потратят на медицину или социальную защиту. Или просто пропьют. А быдло и дальше будет верить, что "влада" за которую оно намалевало галочку им что-то должна.
ToniGRIM
2 Антон (ToniGRIM)   • 14:52:19, Вчера [Материал]
+2

ФИО людей в студию, мы должны знать своих хероев
login
3 Loginov leonid (login)   • 15:23:47, Вчера [Материал]
+4

Електронне голосування шляхом накладання ецп :

1.максимальна явка а отже і обєктивний результат
2. Унеможливлення фальсифікацій
3. Економія мільйонів на цих працівників дільниць і купи згублених дерев на бюлетні....ітд
4. Навіть вихідний не треба робити
5. Ковід не заважає дома голосувати
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