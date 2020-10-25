Столичные «карусели»: в Киеве задержали автобусы, которые везли житомирян на избирательные участки. ФОТО

25 октября на въезде в Киев остановили два автобуса. В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области.
По информации советника министра МВД Зоряна Шкиряка
, людей привезли в столицу "для так называемого голосования".
"По предварительной информации, еще два месяца назад, они предоставили свои паспорта (персональные данные) лицу (она предварительно установлено) и получили от него задаток - 200 грн, для незаконного участия в выборах в столице. После голосования им вроде было обещано еще по 800 грн. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - отметил в Facebook Шкиряк.
Он добавил, что за кого именно голосовать, им должны были сообщить непосредственно перед заходом на избирательный участок.
Ранее "Журнал Житомира
" сообщал о том, как в Житомире группа лиц покупала копии паспортов
на выборы мэра Киева.
Фото со страницы Зоряна Шкиряка
ФОТО: общественное движение "Чесно"
А сегодня, это быдло, может за эту подачку каждый купить по 11 бутылок водки и возрадоваться.
1.максимальна явка а отже і обєктивний результат
2. Унеможливлення фальсифікацій
3. Економія мільйонів на цих працівників дільниць і купи згублених дерев на бюлетні....ітд
4. Навіть вихідний не треба робити
5. Ковід не заважає дома голосувати