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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 25 » 17:41:48

Прокуратура заявляет, что на севере Житомирщины завершилась «янтарная лихорадка»

Вчера, 17:13:48 478 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прокуратура заявляет, что на севере Житомирщины завершилась «янтарная лихорадка»

 Прокуратура заявила, что в северных районах Житомирщины не зафиксированы факты незаконной добычи янтаря. Соответствующая публикация 25 августа была размещена на сайте ведомства.
 

"Общая межведомственная группа по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах области, в состав которой входят прокуроры, работники полиции и государственных органов контроля, продолжает контролировать территорию, на которой раньше в нелегальных приисках добывали дорогостоящие камни. Участниками группы систематически осуществляются выезды и проводятся обзоры территорий, где ранее были зафиксированы частые нарушения по добыче полезного ископаемого. На днях очередной такой выезд, по поручению прокурора Житомирской области Олега Василива, совершен руководством Коростенской местной прокуратурой с участием представителей Коростенского отдела и Олевского и Овручского отделений полиции", - информирует прокуратура.

 

Во время выезда были осмотрены лесонасаждения и поля на территории трех районов, общей площадью почти 100 га. В частности, участники межведомственной группы побывали в проблемных местах вблизи сел Гулянка и Ушица Коростенского района, неподалеку сел Обыще, Шебедиха, Олевского района, а также сел Сырница, Дубы Овручского района.

"На указанной территории, где ранее осуществлялась нелегальная добыча янтаря, новые нелегальные прииски не обнаружены", - отмечают в прокуратуре Житомирской области.

Как сообщал "Журнал Житомира", в июне Служба безопасности Украины задержала на Житомирщине мужчину, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.
Тэги: прокуратура, добыча, янтарь, Житомирщина
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