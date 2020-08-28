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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 28 » 11:16:57

День памяти защитников Украины. Завтра в Житомире на военном кладбище состоится митинг-реквием

Сегодня, 11:16:57 409 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День памяти защитников Украины. Завтра в Житомире на военном кладбище состоится митинг-реквием

 29 августа в Житомире на Смолянском военном кладбище по случаю Дня памяти защитников Украины состоится митинг-реквием. Об этом в Facebook сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
 

"В мероприятии примут участие руководящий состав Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, руководители областной и местной власти, должностные лица Житомирского гарнизона, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, ветераны АТО/ООС, родственники погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.


В рамках Всеукраинской акции памяти "Сонях", будут зачитаны имена погибших жителей Житомирской области. После этого состоится заупокойная панихида по погибшим героям и возложение цветов и венков.

Сбор участников мероприятия в 09:45. Начало митинга-реквиема - в 09:55.

День памяти защитников Украины отмечается ежегодно 29 августа с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.
Тэги: военные, Житомир, кладбище, День памяти защитников
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