Маестро Володимир Гришко виступить у Житомирі з грандіозним концертом Vivat Pavarotti

28 вересня в Житомирському обласному музично-драматичному театрі відбудеться грандіозний концерт Володимира Гришка, присвячений 85-річному ювілею Лучано Паваротті.
Спеціальна програма Vivat Pavarotti наповнить вас відчуттям прекрасного та подарує миті естетичної насолоди!
На концерті у виконанні маестро Володимира Гришка пролунають композиції італійської легенди, що знає весь світ: ’O sole mio, Ave Maria, Santa Lucia luntana та багато інших. До речі, саме Паваротті подарував Володимиру Гришку титул «маестро».
Лучано Паваротті – один з найпопулярніших оперних тенорів століття. Сотні тисяч вдячних слухачів приходили на його концерти. Багатьом відомо про дивовижний рекорд співака, для якого 165 разів піднімалася завіса після виступу в «Метрополітен-опера». Паваротті був нагороджений премією «Легенда Греммі».
Володимир Гришко – єдиний український оперний співак, який виконував головні партії в нью-йоркському театрі «Метрополітен-опера» понад 40 разів. За свою кар’єру він виходив на одну сцену з багатьма видатними співаками, серед яких Андреа Бочеллі, Монсеррат Кабальє та, звісно, Лучано Паваротті.
Приходьте й отримайте незабутні враження! Замовити квитки на концерт можна за посиланням
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Бо цей хамелеон котрий виступав в окупованому Криму не має ні морального ні юридичного права бути з концертами в Україні і достоїн бути лишений всіх його звань.
https://zaxid.net/ukrayinskiy_tenor_volodimir_grishko_dav_kontsert_u_yalti_n1366284
Його й на "Миротворці" немає. Так що не треба фантазувати. Заспокойтеся і 28 вересня просто не йдіть на концерт.
Може також не виступав на концертах антимайдану?
http://www.bagnet.org/news/showbiz/264398/patriot-grishko-vistupiv-iz-kontsertom-v-okupovanomu-krimu