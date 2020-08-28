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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2020 » Август » 28 » 11:56:37

Маестро Володимир Гришко виступить у Житомирі з грандіозним концертом Vivat Pavarotti

Сегодня, 12:11:37 427 10 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маестро Володимир Гришко виступить у Житомирі з грандіозним концертом Vivat Pavarotti

 28 вересня в Житомирському обласному музично-драматичному театрі відбудеться грандіозний концерт Володимира Гришка, присвячений 85-річному ювілею Лучано Паваротті.

Спеціальна програма Vivat Pavarotti наповнить вас відчуттям прекрасного та подарує миті естетичної насолоди!

На концерті у виконанні маестро Володимира Гришка пролунають композиції італійської легенди, що знає весь світ: ’O sole mio, Ave Maria, Santa Lucia luntana та багато інших. До речі, саме Паваротті подарував Володимиру Гришку титул «маестро».

Лучано Паваротті – один з найпопулярніших оперних тенорів століття. Сотні тисяч вдячних слухачів приходили на його концерти. Багатьом відомо про дивовижний рекорд співака, для якого 165 разів піднімалася завіса після виступу в «Метрополітен-опера». Паваротті був нагороджений премією «Легенда Греммі».

Володимир Гришко – єдиний український оперний співак, який виконував головні партії в нью-йоркському театрі «Метрополітен-опера» понад 40 разів. За свою кар’єру він виходив на одну сцену з багатьма видатними співаками, серед яких Андреа Бочеллі, Монсеррат Кабальє та, звісно, Лучано Паваротті.

Приходьте й отримайте незабутні враження! Замовити квитки на концерт можна за посиланням.

Тэги: Гришко, Паваротти, Житомир, концерт
Комментариев: 10
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 14:48:11, Сегодня [Материал]
-1

Сраный голосистый рыгионал. Отправьте его к Повалий.
predi
2 predi (predi)   • 16:09:45, Сегодня [Материал]
-1

В мацкву їдь виступати ригонал.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:20:56, Сегодня [Материал]
-1

А чому не в Житомирі?
predi
4 predi (predi)   • 16:42:00, Сегодня [Материал]
-1

А чому кумир "руського мира" має світитись і заробляти гроші в Україні?
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:46:03, Сегодня [Материал]
+1

Може тому, що це українець, український співак, народний артист України?
predi
6 predi (predi)   • 16:52:52, Сегодня [Материал]
-1

А чому цей "український співак, народний артист України" сповідує антиукраїнські погляди і чому ми повинні цього зрадника приймати і терпіти?
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:17:23, Сегодня [Материал]
0

Хто вас примушує ходити на концерти, приймати й терпіти будь кого з артистів?
predi
8 predi (predi)   • 17:25:31, Сегодня [Материал]
-1

Та ніхто.
Бо цей хамелеон котрий виступав в окупованому Криму не має ні морального ні юридичного права бути з концертами в Україні і достоїн бути лишений всіх його звань.
https://zaxid.net/ukrayinskiy_tenor_volodimir_grishko_dav_kontsert_u_yalti_n1366284
TerminatorUA
9 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:43:56, Сегодня [Материал]
+1

То де факти про його виступ у Криму? Там, за посиланням, лише фото афіші. Проте у самій статті пишуть - "Однак, слід зазначити, що на офіційному сайті Гришка, так само як і на сайті резиденції «Кримський Бриз», немає жодної інформації про виступ співака."
Його й на "Миротворці" немає. Так що не треба фантазувати. Заспокойтеся і 28 вересня просто не йдіть на концерт.
predi
10 predi (predi)   • 18:02:32, Сегодня [Материал]
0

Тобто його афіші розклеені в Криму про що пишуть всі видання і його концерт це міф?
Може також не виступав на концертах антимайдану?
http://www.bagnet.org/news/showbiz/264398/patriot-grishko-vistupiv-iz-kontsertom-v-okupovanomu-krimu
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