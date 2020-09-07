Государство хочет совместно с инвестором развивать аэропорт «Житомир»

«Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства», - сказал он.