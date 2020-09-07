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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 7 » 12:44:27

Государство хочет совместно с инвестором развивать аэропорт «Житомир»

Вчера, 13:06:27 1495 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Государство хочет совместно с инвестором развивать аэропорт «Житомир»

 Житомирская областная государственная администрация ведет переговоры с частным инвестором о строительстве международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства. 

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Интерфакс-Украина.
 

«Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства», - сказал он.


По словам Бунечко, есть идея создания в Житомире грузового хаба, чтобы разгрузить Киев, аэропорты «Жуляны» и «Борисполь».

«Сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами», - добавил председатель ОГА.

Напомним, житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair. В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы. Однако, город так и не получил средства. В августе 2020 года в Житомире состоялось заседание, во время которого снова поднимался вопрос расширения полосы аэропорта.
Тэги: аэропорт, Житомир
Комментариев: 10
Karab
1 Сергей (Karab)   • 13:21:52, Вчера [Материал]
+3

Бунечко нашел в сейфе записи от старой власти и решил их воспрозвести по новой.
Легионер
2 Александр (Легионер)   • 13:36:39, Вчера [Материал]
+3

- Кто еще не пиарился на теме аэропорта?
- Я
- А ты кто?
- Бунечко. Губернатор!
- Ну, давай-давай...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:19:45, Вчера [Материал]
-1

Что за хер.я. кто-то издевается над человеком который не ориэнтируется в Житомире. выставляют человека в некомпетентности.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 14:19:57, Вчера [Материал]
+1

дайте новость когда уже разовьет, построит, заработает ... а то что хочет - наелись обещаниями и желаниями.
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 14:31:30, Вчера [Материал]
+2

Народная примета:
Если в Житомире начинают активно строить аэропорт, значит приближаются какие-то выборы. )
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 14:34:23, Вчера [Материал]
+2

можно ещё объединить с базой водных видов спорта
прилетел - сразу искупался, потом погрёб на каноэ
Marine
7 Руслана (Marine)   • 15:19:49, Вчера [Материал]
+4

ахахаха, вспомнили аэропорт. Сколько еще лет должно пройти? Тут в Житомир поезд пустить не могут, а они аэропорт.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:11:23, Вчера [Материал]
+1

Я помню -забыл его фамилию. кандидат в мэры хотел строить аэропорт, затем Шелудченко Космодром строила на Малеванке вместо 18 школы.....цырк. вот распродать и продать наше имущество. вот зто их удел
Stiven30
9 Дмитрий (Stiven30)   • 21:52:14, Вчера [Материал]
0

конечно цырк мне даже интересно как же люди будут добираться из Киева в этот чудный аеропорт??? разве что телепортом :))))) дэбилизм какой то!
vovik-zt
10 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:34:24, Вчера [Материал]
0

Так сказано що то не для людей буде, а для вантажів :) Секонд будуть вести вже літаками, Мрією там Русланами, бо автосами не справляються з нашою найпотужнішою мережою бутиків обносок. :)
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