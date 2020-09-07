Государство хочет совместно с инвестором развивать аэропорт «Житомир»

Житомирская областная государственная администрация ведет переговоры с частным инвестором о строительстве международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Интерфакс-Украина
.
«Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства», - сказал он.
По словам Бунечко, есть идея создания в Житомире грузового хаба, чтобы разгрузить Киев, аэропорты «Жуляны» и «Борисполь».
«Сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами»
, - добавил председатель ОГА.
Напомним, житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair
. В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность
, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы
. Однако, город так и не получил средства. В августе 2020 года в Житомире состоялось заседание, во время которого снова поднимался вопрос
расширения полосы аэропорта.
- Я
- А ты кто?
- Бунечко. Губернатор!
- Ну, давай-давай...
Если в Житомире начинают активно строить аэропорт, значит приближаются какие-то выборы. )
прилетел - сразу искупался, потом погрёб на каноэ