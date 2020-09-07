Житомирское «Полесье» презентовало новую форму и спонсора клуба. ФОТО

Житомирский футбольный клуб "Полесье" презентовал новый основной комплект формы на сезон 2020/2021. Форма изготовлена итальянской компанией Errea.
Как и ранее, форма выполнена в традиционных клубных цветах, однако в этом году имеет новые элементы дизайна.
Теперь на футболках и шортах красуется зеленый "пиксельный" принт. Форма пришлась по вкусу как футбольным фанатам, так и самим футболистам.
Отметим, что во время презентации формы стал известен новый титульный спонсор команды – BGV Group. Логотип компании нанесен на футболках клуба.
BGV Group
объединяет несколько компаний, которые имеют лицензии на разведку и добычу месторождений металлов и других полезных ископаемых, в частности урановых, графитовых, титановых и других руд.
Основателем BGV Group является Геннадий Буткевич, известный украинский бизнесмен и один из владельцев корпорации "АТБ".
ФОТО: ФК "Полесье"