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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 7 » 13:43:15

Житомирское «Полесье» презентовало новую форму и спонсора клуба. ФОТО

Вчера, 13:56:15 1104 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» презентовало новую форму и спонсора клуба. ФОТО

 Житомирский футбольный клуб "Полесье" презентовал новый основной комплект формы на сезон 2020/2021. Форма изготовлена итальянской компанией Errea.

Как и ранее, форма выполнена в традиционных клубных цветах, однако в этом году имеет новые элементы дизайна.

Теперь на футболках и шортах красуется зеленый "пиксельный" принт. Форма пришлась по вкусу как футбольным фанатам, так и самим футболистам.

Отметим, что во время презентации формы стал известен новый титульный спонсор команды – BGV Group. Логотип компании нанесен на футболках клуба.

BGV Group объединяет несколько компаний, которые имеют лицензии на разведку и добычу месторождений металлов и других полезных ископаемых, в частности урановых, графитовых, титановых и других руд.

Основателем BGV Group является Геннадий Буткевич, известный украинский бизнесмен и один из владельцев корпорации "АТБ".









ФОТО: ФК "Полесье"
Тэги: футбол, форма, ФК Полесье, спонсор
Комментариев: 2
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 14:18:21, Вчера [Материал]
+3

форма отлично смотрится, намного лучше чем новая Динамо Киев! такую можно купить для коллекции )
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:29:13, Вчера [Материал]
0

Коли вже житомирський клуб буде грати домашні матчі на житомирському стадіоні?
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