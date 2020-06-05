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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июнь » 5 » 11:22:07

ФК «Полесье» ведет переговоры с новым спонсором, который сможет финансировать клуб в I лиге

Сегодня, 11:49:07 465 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» ведет переговоры с новым спонсором, который сможет финансировать клуб в I лиге

 В воскресенье во время заседания исполкома Ассоциации футбола Украины будет принято решение о результатах Чемпионата Украины по футболу во Второй лиге, где играет житомирское «Полесье».

Существует высокая вероятность, что по результатам чемпионата житомиряне продолжат выступления в следующем сезоне уже в Первой лиге.

В настоящее время клуб ведет переговоры с потенциальным спонсором. Об этом сайту Житомир инфо сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

«Я уже не буду говорить, насколько трудно было организовать финансирование команды. Потому что мы понимаем, что средства, которые выделяет и городской бюджет, и в прошлом году выделил областной совет - это средства, которые не покрывали все расходы этой команды. Если мы говорим о Первой лиге, то это примерно еще минимум 30-40%. И эта нагрузка не особенно может нести городской бюджет. Областной бюджет, я думаю, тоже не справится с этой нагрузкой. И сейчас наша задача - найти ответственного спонсора, который сможет принять участие в финансировании команды. Мы сейчас ведем переговоры, и я не могу всех деталей раскрыть. Но мы двигаемся к тому, чтобы действительно команда получила надежного партнера и могла на равных играть в I лиге, а то и ставить достаточно высокие задачи. Я пока не могу сказать, что мы окончательно договорились, но есть надежда на то, что действительно команда получит надежную финансовую поддержку. Есть намерения людей, довольно амбициозных людей, которые смогут полноценно поддержать команду. И тогда праздник футбола в Житомире будет действительно полноценным. И будет оправдано строительство и одного, и второго стадиона на все 100%», - рассказал мэр Житомира.


Как сообщал «Журнал Житомира», клубы Второй лиги, третьего по силе дивизиона украинского футбола, проголосовали за досрочное завершение своего чемпионата из-за пандемии коронавируса. В конце 2019 года у житомирского клуба появились проблемы с финансированием.
Тэги: ФК Полесье, футбол, спонсор
Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 13:26:17, Сегодня [Материал]
-1

так второй же стадион не достроили :)
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