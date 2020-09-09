Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал заместитель министра.