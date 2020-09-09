Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.09.2020    19:49:21
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Сентябрь » 9 » 11:55:02

Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

Сегодня, 12:05:02 474 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

 Киберспорт официально признали видом спорта в Украине. Такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
 

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал заместитель министра.


По словам Борнякова, в Украине существует высокая культура киберспорта и сильные игроки, а наши команды регулярно побеждают на международных турнирах.

В Минцифры надеются, что проведение киберспортивных соревнований, разработка видеоигр и развитие геймерской инфраструктуры позволят пополнить бюджет страны.

С 2018 года в Украине существует Федерация киберспорта.

Одной из самых известных украинских киберспортивных команд является организация NaVi, в которой есть составы по дисциплинам Dota 2, CS: GO, PUBG, Fortnite, Apex Legends, Rainbow Six Siege и Quake Champions. Основатель NaVi Александр Кохановский заявил, что его команда планирует сделать Киев "Меккой мирового киберспорта".
Тэги: Спорт, украина, киберспорт
Комментариев: 2
nvvetal
1 Ololo (nvvetal)   • 19:29:01, Сегодня [Материал]
+1

go я создал
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:30:45, Сегодня [Материал]
0

Ахаха
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus