Киберспорт официально признали видом спорта в Украине. Такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков
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"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал заместитель министра.
По словам Борнякова, в Украине существует высокая культура киберспорта и сильные игроки, а наши команды регулярно побеждают на международных турнирах.
В Минцифры надеются, что проведение киберспортивных соревнований, разработка видеоигр и развитие геймерской инфраструктуры позволят пополнить бюджет страны.
С 2018 года в Украине существует Федерация киберспорта.
Одной из самых известных украинских киберспортивных команд является организация NaVi, в которой есть составы по дисциплинам Dota 2, CS: GO, PUBG, Fortnite, Apex Legends, Rainbow Six Siege и Quake Champions. Основатель NaVi Александр Кохановский заявил, что его команда планирует сделать Киев "Меккой мирового киберспорта".