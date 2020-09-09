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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 9 » 12:29:54

ДТП в Житомире: 17-летний водитель мопеда получил травмы. ФОТО

Сегодня, 12:44:54 673 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: 17-летний водитель мопеда получил травмы. ФОТО

 В Житомире столкнулись легковушка и мопед. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 сентября на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Megane, 57-летний житель г. Житомира, двигаясь по улице Ивана Мазепы и осуществляя поворот налево, допустил столкновение с мопедом Honda под управлением 17-летнего местного жителя, который двигался по главной дороге", - объясняют правоохранители.


В результате ДТП молодой водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.



Тэги: Житомир, дтп
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