ДТП в Житомире: 17-летний водитель мопеда получил травмы. ФОТО

В Житомире столкнулись легковушка и мопед. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 сентября на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Megane, 57-летний житель г. Житомира, двигаясь по улице Ивана Мазепы и осуществляя поворот налево, допустил столкновение с мопедом Honda под управлением 17-летнего местного жителя, который двигался по главной дороге", - объясняют правоохранители.
В результате ДТП молодой водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.