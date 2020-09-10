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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 10 » 13:12:31

В Житомире на условиях софинансирования отремонтируют лифты в 9 домах: перечень адресов

Сегодня, 13:33:16 990 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на условиях софинансирования отремонтируют лифты в 9 домах: перечень адресов

 10 сентября в Житомире выбрали многоквартирные дома, в которых на условиях софинансирования проведут капитальные ремонты лифтов.

Об этом в Facebook рассказал депутат городского совета, член профильной комиссии по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Игорь Скоропад.
 

"Принято 12 заявок на участие в конкурсе от УК и ОСМД. Две заявки отклонены в связи с не прибытием на конкурс претендентов и не предоставления своих предложений", - отметил Скоропад.


По итогам конкурса, комиссия определила следующих победителей:
 
  • ОСМД "Добробут-14" = 2 лифта;
  • ОСМД "Льоноцвіт-100" = 3 лифта;
  • ОСМД "Фортуна-136" = 4 лифта;
  • ОСМД "Гоголівська 15" = 7 лифтов;
  • ОСМД "Фенікс" = 1 лифт;
  • УК ЧП ВЖРЕП №4, ул. Крошенская, 39 = 1 лифт;
  • ОСМД "Мистецькі Ворота, 7" = 1 лифт;
  • ОСМД "На Гоголівській 94-96" = 4 лифта;
  • ОСМД "Адмірала Щастного, 7" = 1 лифт.

"На остаток бюджетных средств, оставшихся после конкурса на капремонт лифтов в размере примерно 230 тис. грн, будет проведено отдельное заседание профильной депкомисии и будет принята рекомендация о дальнейшем их использовании", - добавил депутат.
Тэги: Лифт, Ремонт, Житомир
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 14:44:29, Сегодня [Материал]
+1

Мені на дачі забор би порементувати, тому готовий розглянути питання співфінансування теж. Чи ці будинкі комунальні може і я просто не розібрався?
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