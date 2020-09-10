В Житомире на условиях софинансирования отремонтируют лифты в 9 домах: перечень адресов

10 сентября в Житомире выбрали многоквартирные дома, в которых на условиях софинансирования проведут капитальные ремонты лифтов.
Об этом в Facebook рассказал депутат городского совета, член профильной комиссии по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Игорь Скоропад
.
"Принято 12 заявок на участие в конкурсе от УК и ОСМД. Две заявки отклонены в связи с не прибытием на конкурс претендентов и не предоставления своих предложений", - отметил Скоропад.
По итогам конкурса, комиссия определила следующих победителей:
"На остаток бюджетных средств, оставшихся после конкурса на капремонт лифтов в размере примерно 230 тис. грн, будет проведено отдельное заседание профильной депкомисии и будет принята рекомендация о дальнейшем их использовании"
- ОСМД "Добробут-14" = 2 лифта;
- ОСМД "Льоноцвіт-100" = 3 лифта;
- ОСМД "Фортуна-136" = 4 лифта;
- ОСМД "Гоголівська 15" = 7 лифтов;
- ОСМД "Фенікс" = 1 лифт;
- УК ЧП ВЖРЕП №4, ул. Крошенская, 39 = 1 лифт;
- ОСМД "Мистецькі Ворота, 7" = 1 лифт;
- ОСМД "На Гоголівській 94-96" = 4 лифта;
- ОСМД "Адмірала Щастного, 7" = 1 лифт.
, - добавил депутат.