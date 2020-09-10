Эра легальной добычи? В Житомирской области выставят на аукцион 18 участков с залежами янтаря

Госгеонедра планируют провести аукционы по продаже единых разрешений на разведку и добычу янтаря на 18 участках в Житомирской области, общей площадью 180 га.
Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко по итогам встречи с председателем Государственной службы геологии и недр Украины Романом Опимахом.
Бунечко подчеркнул, что речь идет легальной добычи янтаря с соблюдением всех экологических норм и уплатой соответствующих налогов.
"Легальный бизнес по добыче янтаря в Житомирской области может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны областной власти. Мы определили развитие добывающей отрасли стратегическим приоритетом для области. И это не просто слова. Ранее нелегальная добыча янтаря была синонимом коррупции для государства и настоящей бедой для Полесья, уничтоживший почти 480 га леса. Всего за год мы преодолели это "нашествие". С этого года добыча янтаря на Житомирщине станет полностью законной", - подчеркнул глава Житомирской ОГА.
Роман Опимах подчеркнул, что это лишь "первая волна" совместно разработанных инвестиционных предложений, их перечень в ближайшее время будет дополнен новыми площадями.
"Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в разработку недр Житомирщины, ведь эта область обладает уникальным добывающим потенциалом: богата не только залежами янтаря, но и гранита, песчаника, пегматита, меди, титановых руд. Развитие добычи позволит активизировать приток инвестиций в сопутствующие сферы экономики, развивать областную инфраструктуру и создавать новые рабочие места в регионе", - отметил председатель Госгеонедр.
Сейчас участки, которые готовятся к аукциону, уже загружены на Инвестиционный атлас
. Все они находятся возле села Лопатичи Олевского района. За участки область планирует заработать около 180 млн грн.
"Как показывает опыт проведения аукционов по новым правилам, на аналогичные участки в других областях Украины стоимость 1 га может достигать 1 млн грн. Таким образом от легализации добычи янтаря в Житомирской бюджет может получить до 180 млн грн, не считая создания официальных рабочих мест и уплату налогов"
, - отмечают в облгосадминистрации.
Ранее прокуратура заявила, что в северных районах Житомирщины не зафиксированы факты незаконной добычи янтаря. Соответствующая публикация 25 августа была размещена на сайте ведомства
.