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Эра легальной добычи? В Житомирской области выставят на аукцион 18 участков с залежами янтаря

Сегодня, 17:22:09 328 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Эра легальной добычи? В Житомирской области выставят на аукцион 18 участков с залежами янтаря

 Госгеонедра планируют провести аукционы по продаже единых разрешений на разведку и добычу янтаря на 18 участках в Житомирской области, общей площадью 180 га.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко по итогам встречи с председателем Государственной службы геологии и недр Украины Романом Опимахом.

Бунечко подчеркнул, что речь идет легальной добычи янтаря с соблюдением всех экологических норм и уплатой соответствующих налогов.
 

"Легальный бизнес по добыче янтаря в Житомирской области может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны областной власти. Мы определили развитие добывающей отрасли стратегическим приоритетом для области. И это не просто слова. Ранее нелегальная добыча янтаря была синонимом коррупции для государства и настоящей бедой для Полесья, уничтоживший почти 480 га леса. Всего за год мы преодолели это "нашествие". С этого года добыча янтаря на Житомирщине станет полностью законной", - подчеркнул глава Житомирской ОГА.




Роман Опимах подчеркнул, что это лишь "первая волна" совместно разработанных инвестиционных предложений, их перечень в ближайшее время будет дополнен новыми площадями.
 

"Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в разработку недр Житомирщины, ведь эта область обладает уникальным добывающим потенциалом: богата не только залежами янтаря, но и гранита, песчаника, пегматита, меди, титановых руд. Развитие добычи позволит активизировать приток инвестиций в сопутствующие сферы экономики, развивать областную инфраструктуру и создавать новые рабочие места в регионе", - отметил председатель Госгеонедр.


Сейчас участки, которые готовятся к аукциону, уже загружены на Инвестиционный атлас. Все они находятся возле села Лопатичи Олевского района. За участки область планирует заработать около 180 млн грн.



"Как показывает опыт проведения аукционов по новым правилам, на аналогичные участки в других областях Украины стоимость 1 га может достигать 1 млн грн. Таким образом от легализации добычи янтаря в Житомирской бюджет может получить до 180 млн грн, не считая создания официальных рабочих мест и уплату налогов", - отмечают в облгосадминистрации.

Ранее прокуратура заявила, что в северных районах Житомирщины не зафиксированы факты незаконной добычи янтаря. Соответствующая публикация 25 августа была размещена на сайте ведомства.
Тэги: Житомирщина, янтарь, аукцион
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