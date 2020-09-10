Эра легальной добычи? В Житомирской области выставят на аукцион 18 участков с залежами янтаря

"Легальный бизнес по добыче янтаря в Житомирской области может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны областной власти. Мы определили развитие добывающей отрасли стратегическим приоритетом для области. И это не просто слова. Ранее нелегальная добыча янтаря была синонимом коррупции для государства и настоящей бедой для Полесья, уничтоживший почти 480 га леса. Всего за год мы преодолели это "нашествие". С этого года добыча янтаря на Житомирщине станет полностью законной", - подчеркнул глава Житомирской ОГА.