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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 14 » 11:09:08

Машина превратилась в груду металла: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО

Вчера, 11:17:08 1422 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Машина превратилась в груду металла: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО

 В ужасном дорожно-транспортном происшествии на Житомирщине погибли двое мужчин. ДТП произошло вечером 13 сентября в Коростенском районе. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 21063, 26-летний житель района, двигаясь в направлении с. Ушомир, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого ВАЗ несколько раз перевернулся", - отмечают правоохранители.




В результате ДТП водитель и один из его пассажиров, 49-летний житель района, погибли на месте. Еще одна пассажирка получила травма и была госпитализирована в реанимационное отделение Коростенской больницы.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы местного отдела. Правовая квалификация события - по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирщина, дтп
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