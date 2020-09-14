Машина превратилась в груду металла: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО

В ужасном дорожно-транспортном происшествии на Житомирщине погибли двое мужчин. ДТП произошло вечером 13 сентября в Коростенском районе. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 21063, 26-летний житель района, двигаясь в направлении с. Ушомир, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого ВАЗ несколько раз перевернулся", - отмечают правоохранители.
В результате ДТП водитель и один из его пассажиров, 49-летний житель района, погибли на месте. Еще одна пассажирка получила травма и была госпитализирована в реанимационное отделение Коростенской больницы.
На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы местного отдела. Правовая квалификация события - по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.