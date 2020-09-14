Директора коммунального предприятия задержали на взятке 1200 долларов. ФОТО

В Житомирской области прокуратура совместно с правоохранителями разоблачили директора коммунального предприятия на получении неправомерной выгоды на общую сумму 1200 долларов США.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Непосредственно в кабинете чиновника изъято неправомерную выгоду в размере 400 долларов США, полученных им от физического лица за осуществление государственной регистрации прав на жилой дом и предоставление заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что это вторая часть неправомерной выгоды. Предварительно правоохранителями задокументирован факт получения фигурантом дела первой части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США.
Неправомерная выгода изъята, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), отстранении от должности и избрании меры пресечения"
, - сообщает областная прокуратура.