Директора коммунального предприятия задержали на взятке 1200 долларов. ФОТО

"Непосредственно в кабинете чиновника изъято неправомерную выгоду в размере 400 долларов США, полученных им от физического лица за осуществление государственной регистрации прав на жилой дом и предоставление заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.