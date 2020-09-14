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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 14 » 17:51:43

Директора коммунального предприятия задержали на взятке 1200 долларов. ФОТО

Вчера, 17:13:43 1068 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директора коммунального предприятия задержали на взятке 1200 долларов. ФОТО

 В Житомирской области прокуратура совместно с правоохранителями разоблачили директора коммунального предприятия на получении неправомерной выгоды на общую сумму 1200 долларов США.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
 

"Непосредственно в кабинете чиновника изъято неправомерную выгоду в размере 400 долларов США, полученных им от физического лица за осуществление государственной регистрации прав на жилой дом и предоставление заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.


В прокуратуре отмечают, что это вторая часть неправомерной выгоды. Предварительно правоохранителями задокументирован факт получения фигурантом дела первой части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США.

Неправомерная выгода изъята, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), отстранении от должности и избрании меры пресечения", - сообщает областная прокуратура.





Тэги: взятка, КП, прокуратура, Житомирщина
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:52:09, Вчера [Материал]
0

судя по фоткам нехватает $400
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