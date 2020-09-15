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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 15 » 09:50:34

В Житомире легковушка врезалась в экскаватор: есть погибшие и травмированные. ФОТО

Сегодня, 10:05:16 1284 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире легковушка врезалась в экскаватор: есть погибшие и травмированные. ФОТО

 В Житомире ночью 15 сентября легковушка врезалась в экскаватор. В результате ДТП один человек погиб, еще один попал в больницу. Как стало известно "Журналу Житомира", дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Большой Бердичевской, перед перекрестком с ул. Гагарина.
 

"Водитель автомобиля Nissan Almera, 21-летний житель Народичского района, двигаясь в направлении улицы Жуйко, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, находившимся на автодороге", - сообщает полиция Житомирской области.




В результате ДТП 19-летний пассажир авто погиб на месте происшествия. Другой пассажир, 21-летний житель Житомирского района, с травмами был доставлен в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы.

Водитель автомобиля после получения медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

"Все обстоятельства и причины смертельного дорожного происшествия устанавливаются", - добавляют в полиции.

Тэги: Житомир, экскаватор, дтп
Комментариев: 12
Житич
1 Василий (Житич)   • 10:10:46, Сегодня [Материал]
0

Судя по фото, причина- превышение разрешённой скорости движения.
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 10:14:59, Сегодня [Материал]
0

Не судя по фото во всем виноват экскаватор внезапно оказавшийся на пути водителя :) теперь будут узнавать как обганял и подрезал !
Ну а если на самом деле то технику бросили а не выставили даже знаков!
Karab
4 Сергей (Karab)   • 10:35:39, Сегодня [Материал]
0

Судя по фото, так и было. Экскаватор стоит на встречке, не думаю, что он двигался. Но и не понятно как водитель Нисанна не увидел препятствие, все таки прямая дорога, обзор хороший.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 10:40:28, Сегодня [Материал]
-1

судя по фото экскаватор посреди дороги стоит
в куцем светодиодном свете его вполне реально не заметить. Не зря нормальные люди на такую технику жёлтые мигалки со всех сторон лепят.
Sandra
9 Sandra (Sandra)   • 12:06:12, Сегодня [Материал]
0

А что делал экскаватор ночью на встречке да еще и с водителем. Ну не просто так ведь стоял, дожидаясь рассвета
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 10:34:14, Сегодня [Материал]
+3

На 2 Улица нормально освещается, видимость отличная. Просто нехрен летать.Из за глупости погибли...
Sandra
10 Sandra (Sandra)   • 12:06:43, Сегодня [Материал]
0

А не глупость перекрыть одну полосу, а на второй поставить экскаватор?
den2016
6 Деня (den2016)   • 11:17:32, Сегодня [Материал]
0

Виноват конечно водитель легковушки, но... Б**ть, можно же отгородить технику сигнальными маячками, чтоб за километр было видно что там стоит экскаватор. Бросили посреди дороги его после рабочей смены и пошли домой...
RaID
8 Сергій (RaID)   • 11:29:17, Сегодня [Материал]
0

Почитайте коментарі у фб до новини https://www.facebook.com/www.zhitomir.info/posts/3617016664996131

Пишуть що водій екскаватору викликав швидку і поліцію, кричав прислати швидку ,а не розпитувати його фіо чи номера екскаватору і деталі події. Отже є друга версія, що робити ще велись. Ні я, ні ви там не були, як невідомо чи ці люди були, але кожен так авторитетно пише ніби був на місці пригоди і тим самим лише каламутить воду. Давайте не писати того, що незнаємо точно.
Sandra
11 Sandra (Sandra)   • 12:07:36, Сегодня [Материал]
0

робіт не велось. Це була майже третя ночі.
RaID
12 Сергій (RaID)   • 12:13:39, Сегодня [Материал]
0

Ви були свідком?
den2016
7 Деня (den2016)   • 11:18:43, Сегодня [Материал]
0

Эта лента отгораживает место ДТП, а не ремонт
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