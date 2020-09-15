В Житомире легковушка врезалась в экскаватор: есть погибшие и травмированные. ФОТО

В Житомире ночью 15 сентября легковушка врезалась в экскаватор. В результате ДТП один человек погиб, еще один попал в больницу. Как стало известно "Журналу Житомира
", дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Большой Бердичевской, перед перекрестком с ул. Гагарина.
"Водитель автомобиля Nissan Almera, 21-летний житель Народичского района, двигаясь в направлении улицы Жуйко, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, находившимся на автодороге", - сообщает полиция Житомирской области.
В результате ДТП 19-летний пассажир авто погиб на месте происшествия. Другой пассажир, 21-летний житель Житомирского района, с травмами был доставлен в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы.
Водитель автомобиля после получения медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.
"Все обстоятельства и причины смертельного дорожного происшествия устанавливаются"
, - добавляют в полиции.
Ну а если на самом деле то технику бросили а не выставили даже знаков!
в куцем светодиодном свете его вполне реально не заметить. Не зря нормальные люди на такую технику жёлтые мигалки со всех сторон лепят.
Пишуть що водій екскаватору викликав швидку і поліцію, кричав прислати швидку ,а не розпитувати його фіо чи номера екскаватору і деталі події. Отже є друга версія, що робити ще велись. Ні я, ні ви там не були, як невідомо чи ці люди були, але кожен так авторитетно пише ніби був на місці пригоди і тим самим лише каламутить воду. Давайте не писати того, що незнаємо точно.