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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 15 » 16:09:30

Премьер-министр Украины посетил в Коростенском районе лесопильную компанию. ФОТО

Сегодня, 16:26:30 715 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Премьер-министр Украины посетил в Коростенском районе лесопильную компанию. ФОТО

 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 сентября побывал с рабочей поездкой в ​​Житомирской области. Глава правительства приехал в Коростенский район, где посетил Украинскую холдинговую лесопильную компанию.

УХЛК экспортирует продукцию в 25 стран мира и дает работу более чем 4 тысячам людей - двум тысячам предприятия и еще двум тысячам в смежных отраслях.
 

"Деревообрабатывающие предприятия Житомирщины уже на равных конкурируют на мировых рынках и сегодня можно воочию увидеть результат инвестиции, новые рабочие места, развивается экономика региона, уплачиваются налоги. Со своей стороны государство должно создать условия для эффективного развития отрасли и обеспечить баланс между интересами бизнеса и сохранением украинских лесов для будущих поколений", - отметил Шмыгаль.


В рамках визита на широком совещании с представителями отрасли обсудили пути развития деревообрабатывающей отрасли, а также вопросы борьбы с незаконной вырубкой и предотвращение пожаров.
 

"Чтобы нарастить объемы производства и в дальнейшем развивать деревообрабатывающую промышленность, должны реализовать ряд системных задач: предусмотреть возможность реализации сырья, которое отказался приобрести победитель торгов; ввести санкции к недобросовестным участникам рынка и усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере использования лесных ресурсов; провести национальную инвентаризацию лесных ресурсов; создать систему контроля и мониторинга оборота древесины на рынке (е-учет древесины)", - сказал премьер-министр Украины.
















Фото со страницы в Facebook
Тэги: Шмыгаль, рабочий визит премьер-министр, Коростенский район
Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:22:41, Сегодня [Материал]
+1

Землю отобрали у людей, теперь дело за лесом)
RaID
2 Сергій (RaID)   • 17:49:31, Сегодня [Материал]
-1

Якщо ви не знали, то закритий ринок за 29 років у вас відібрав всю землю, а не відкритий. Зайдіть на кадастрову карту і прозрійте, як оті хто кричав проти ринку землі, прихватизовували через кума, свата, брата, підставних бомжів десятки чи сотні ділянок безкоштовно і згідно закону по 2 Гектара на кожного сільгосп землі, яку потім переводили у інше цільове призначення і далі барижили по 10 соток під забудову. Знімаючи з кожної тисячі доларів, у той час як прості люди десятками років можуть чекати добра. Вже все давно розрізано до ринка землі. А армія противників ринку землі завжди напоготові захитисти їх схеми і продовжувати барижити безкоштовно землею і підніматись на цьому.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:39:31, Сегодня [Материал]
0

О! Пилити вони вміють, особливо бюджет :) А компанія до речі непогана, не тупо кругляк вже за кордон відправляють, а продукцію закритого циклу, там з IKEA ще підприємство має бути у Коростені. Ще лишилось щоб вони з прибутків ліс висаджували, щоб було що пилити нащадкам.
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