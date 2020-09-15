Премьер-министр Украины посетил в Коростенском районе лесопильную компанию. ФОТО

"Деревообрабатывающие предприятия Житомирщины уже на равных конкурируют на мировых рынках и сегодня можно воочию увидеть результат инвестиции, новые рабочие места, развивается экономика региона, уплачиваются налоги. Со своей стороны государство должно создать условия для эффективного развития отрасли и обеспечить баланс между интересами бизнеса и сохранением украинских лесов для будущих поколений", - отметил Шмыгаль.
"Чтобы нарастить объемы производства и в дальнейшем развивать деревообрабатывающую промышленность, должны реализовать ряд системных задач: предусмотреть возможность реализации сырья, которое отказался приобрести победитель торгов; ввести санкции к недобросовестным участникам рынка и усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере использования лесных ресурсов; провести национальную инвентаризацию лесных ресурсов; создать систему контроля и мониторинга оборота древесины на рынке (е-учет древесины)", - сказал премьер-министр Украины.