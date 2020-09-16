Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 16.09.2020    20:28:41
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 16 » 11:58:34

В Житомире за средства меценатов строят два детских дома семейного типа. ФОТО

Сегодня, 12:07:09 783 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире за средства меценатов строят два детских дома семейного типа. ФОТО

 В Житомире на Малеванке строят два детских дома семейного типа под ключ. Строительство спонсирует фонд "Мост в жизнь" Вальдемара Шредера. Об этом 16 сентября сообщил городской голова Житомира.
 

"Здания зеркальные: с семью спальнями, шестью санузлами, утеплением, полом с подогревом. Здесь будет все: от системы отопления до подушек. Меценаты надеются, что уже ко Дню защиты детей - семьи заселятся", - отметил Сергей Сухомлин.


В каждом доме смогут проживать 12 детей.

Мэр города добавил, что в планах фонда - детская площадка в микрорайоне Малёванка.







Тэги: Житомир, детский дом, строительство
Комментариев: 8
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:13:11, Сегодня [Материал]
0

Молодець!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:20:43, Сегодня [Материал]
+1

По какой улице на Малёванке строят этот детский дом?
Какое отношение имеет Сухомлин к этим спонсорам? Приклеился, как банный лист?
Зачем нам дома семейного типа, если у нас есть интернаты? Дом семейного типа - красивое название, но там работают сотрудники, получают деньги - зарплату, как в интернатах, за свою работу.
Вольдемар Шрёдер и ему подобные создают дома семейного типа в Украине, а в последствии этих детей усыновляют за границей
Ребёнок оценивается в среднем 400 тысяч долларов. Для них это - товар. Это озвучили украинские дипломаты в США
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:01, Сегодня [Материал]
0

У нас на Малёваке все свободные земли забрал Моёсеев - депутат от Малёванки , всего 86 участков, и приторговывает ими. Я думаю, что они в доле с Сухомлиным. Оформили на одного "окурка" даже землю кургана князя Житомира. на продажу 25 тысяч долларов. Отобрали землю у детской музыкальной школы типа под баптистскую церковь, а сами распродали под частные дома. У нас на Малёванке женщина с 5ю детьми жила на площади 38 кв. метров, в три яруса. 7 месяцев добивалась выделения ей 1го небольшого земельного участка. И единственное, почему её выделили землю - за неё вступились активисты, солдаты, добровольцы.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:42:03, Сегодня [Материал]
0

Для житомирян информация - на Малёванке сегодня Мойша Мойсеев депутат нерукопожатный. Люди просто отвернулись от него. Потому что он хотел расформировать и лично инициировал это расформирование НВК № 11 - детского садика с ясельной группой. И, естественно, это отразится на их партии - никто не пойдёт голосовать за эту их "проползицию". Люди пойдут голосовать за кого угодно, но только не за них. рекомендую житомирянам поступить, как малёванцы - послать их на три буквы.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:21:10, Сегодня [Материал]
0

молодцы баптисты
домик будет принадлежать церкви, землю тоже скорее всего передали в собственность церкви. Будут выращивать адептов.
Владельцы соседних участков попали...
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:13:37, Сегодня [Материал]
-1

А храм не построили. Землю распродали. читай повнимательней.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:18:33, Сегодня [Материал]
-2

Старая -новая власть выделила 800 миллионов на строительство вот таких домиков. вот этот домик обошелся 11 миллионов государственных денег. " Меценаты"
Alex_Zander
8 Александр (Alex_Zander)   • 20:11:43, Сегодня [Материал]
0

Сколько бреда от одного человек под одной новостью... Не копейки государственных денег не потрачено на эти дома семейного типа и на десятки других подобных в Украине. Просто есть люди, которые верят в Бога и в то, что жить нужно не только для себя и относится к другим, так как ты бы хотел, чтобы к тебе относились.
В частности речь об этом меценате из Германии, который является верующим человеком и той церкви, которая взялась помочь все организовать тут в Житомире. Чтобы у детей был шанс в этой жизни как-то устроиться и чтобы их путь не был прямым на нары, после жизни в интернате...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus