В Житомире за средства меценатов строят два детских дома семейного типа. ФОТО

В Житомире на Малеванке строят два детских дома семейного типа под ключ. Строительство спонсирует фонд "Мост в жизнь" Вальдемара Шредера. Об этом 16 сентября сообщил городской голова Житомира
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"Здания зеркальные: с семью спальнями, шестью санузлами, утеплением, полом с подогревом. Здесь будет все: от системы отопления до подушек. Меценаты надеются, что уже ко Дню защиты детей - семьи заселятся", - отметил Сергей Сухомлин.
В каждом доме смогут проживать 12 детей.
Мэр города добавил, что в планах фонда - детская площадка в микрорайоне Малёванка.
Какое отношение имеет Сухомлин к этим спонсорам? Приклеился, как банный лист?
Зачем нам дома семейного типа, если у нас есть интернаты? Дом семейного типа - красивое название, но там работают сотрудники, получают деньги - зарплату, как в интернатах, за свою работу.
Вольдемар Шрёдер и ему подобные создают дома семейного типа в Украине, а в последствии этих детей усыновляют за границей
Ребёнок оценивается в среднем 400 тысяч долларов. Для них это - товар. Это озвучили украинские дипломаты в США
домик будет принадлежать церкви, землю тоже скорее всего передали в собственность церкви. Будут выращивать адептов.
Владельцы соседних участков попали...
В частности речь об этом меценате из Германии, который является верующим человеком и той церкви, которая взялась помочь все организовать тут в Житомире. Чтобы у детей был шанс в этой жизни как-то устроиться и чтобы их путь не был прямым на нары, после жизни в интернате...