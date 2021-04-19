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В Житомире заканчивается строительство двух детских домов семейного типа. ФОТО

Вчера, 15:38:21 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире заканчивается строительство двух детских домов семейного типа. ФОТО

 В Житомире в микрорайоне Малёванка завершается строительство двух домов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

ДДСТ сооружаются при поддержке фонда "Міст в життя" из Германии и БФ "Компас Житомир". Земельные участки под строительство предоставлены решением сессии Житомирского городского совета от 3 апреля 2020 года.

Как сообщили в горсовете, площадь одного дома - 290 кв. м. В каждом - по 7 спален и 6 санузлов, теплый пол и просторные кухни. Для отопления установили тепловые насосы.

"Такая технология значительно сэкономит финансы семьи", - отмечают в мэрии.

Рядом планируют построить спортивную площадку, а коммунальщики возьмутся за озеленение территории. 

По словам городского головы Житомира, новое жилье станет домом для 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Строительные работы уже на финишной прямой и 1 июня дома будут готовы принимать семьи.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире 7 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 46 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 













Фото со страницы Сергея Сухомлина
Тэги: Житомир, строительство, детский дом
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