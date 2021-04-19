В Житомире заканчивается строительство двух детских домов семейного типа. ФОТО

В Житомире в микрорайоне Малёванка завершается строительство двух домов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
ДДСТ сооружаются при поддержке фонда "Міст в життя" из Германии и БФ "Компас Житомир". Земельные участки под строительство предоставлены решением сессии Житомирского городского совета от 3 апреля 2020 года.
Как сообщили в горсовете, площадь одного дома - 290 кв. м. В каждом - по 7 спален и 6 санузлов, теплый пол и просторные кухни. Для отопления установили тепловые насосы.
"Такая технология значительно сэкономит финансы семьи"
, - отмечают в мэрии
.
Рядом планируют построить спортивную площадку, а коммунальщики возьмутся за озеленение территории.
По словам
городского головы Житомира, новое жилье станет домом для 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Строительные работы уже на финишной прямой и 1 июня дома будут готовы принимать семьи.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире 7 детских домов семейного типа
, в которых воспитывается 46 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Фото со страницы Сергея Сухомлина