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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 17 » 13:12:40

ДТП на Житомирщине: легковушка дважды врезалась в фуру, обошлось без серьезных травм. ФОТО

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ДТП на Житомирщине: легковушка дважды врезалась в фуру, обошлось без серьезных травм. ФОТО

 На 236 км автодороги Киев-Чоп в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей травмы получили двое взрослых и двое детей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Во время смены полосы движения на автодороге столкнулись автомобили Renault Premium под управлением 23-летнего жителя Ровенской области и Nissan, за рулем которого находился 32-летний житель г. Киева", - отмечают правоохранители.




Nissan, потеряв управление, выехал за пределы проезжей части дороги, где столкнулся с припаркованным грузовиком Renault Magnum.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и трое пассажиров легковушки: 36-летняя женщина и двое детей 11 и 9 лет - все жители г. Киев. Им была оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.

Полицейские начали уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.

Тэги: Житомирщина, дтп
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