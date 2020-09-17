ДТП на Житомирщине: легковушка дважды врезалась в фуру, обошлось без серьезных травм. ФОТО

На 236 км автодороги Киев-Чоп в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей травмы получили двое взрослых и двое детей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Во время смены полосы движения на автодороге столкнулись автомобили Renault Premium под управлением 23-летнего жителя Ровенской области и Nissan, за рулем которого находился 32-летний житель г. Киева", - отмечают правоохранители.
Nissan, потеряв управление, выехал за пределы проезжей части дороги, где столкнулся с припаркованным грузовиком Renault Magnum.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и трое пассажиров легковушки: 36-летняя женщина и двое детей 11 и 9 лет - все жители г. Киев. Им была оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.
Полицейские начали уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.