Конфликт в житомирской «общаге». Мужчина пырнул соседа ножом, пострадавшего забрала скорая

В Житомире в одном из общежитий конфликт между мужчинами перерос в поножовщину. Происшествие произошло утром 16 сентября, участники конфликта - два соседа. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"О событии около 9:40 часов по спецлинии "102" сообщила жительница многоэтажки. По словам женщины, несколько минут назад в коридоре общежития поссорились два ее соседа, в ходе чего один из мужчин ударил другого ножом", - отмечают правоохранители.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. Пострадавшего 47-летнего мужчину с ножевым ранением живота медики доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Как выяснилось, ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и даже привлекался к уголовной ответственности за другое преступление.
Сейчас мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.