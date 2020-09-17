Конфликт в житомирской «общаге». Мужчина пырнул соседа ножом, пострадавшего забрала скорая

"О событии около 9:40 часов по спецлинии "102" сообщила жительница многоэтажки. По словам женщины, несколько минут назад в коридоре общежития поссорились два ее соседа, в ходе чего один из мужчин ударил другого ножом", - отмечают правоохранители.