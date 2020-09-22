Под Житомиром Mercedes въехал в припаркованный ВАЗ: пострадали двое парней. ФОТО

21 сентября в Житомирском районе неподалеку с. Довжик произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки. Об этом "ЖЖ
" сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно, около 15:40 на 5 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Довжик в Житомирском районе, водитель автомобиля Mercedes Vito, 41-летний житель Донечинны, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21093, который стоял на обочине"
, - информируют правоохранители.
Перед автомобилем ВАЗ стоял водитель, 19-летний житель Житомирского района, и его пассажир, 19-летний житель Новограда-Волынского.
В результате столкновения парни получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.