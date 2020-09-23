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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 23 » 14:56:22

На Житомирщине открыли лицей, который будет готовить будущих военных. ФОТО

Сегодня, 15:40:22 607 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине открыли лицей, который будет готовить будущих военных. ФОТО

 В городе Новоград-Волынский открыли лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Сегодня для 104 лицеистов состоялась торжественная присяга. Главная цель учебного заведения - дать лицеистам фундаментальную подготовку, которая будет способствовать поступлению выпускников в высшие военные учебные заведения.

Лицеисты обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии, питанием и вещевым имуществом. В заведении созданы все необходимые условия для того, чтобы получить современное, доступное и качественное образование.

В лицее функционируют спортивные секции и вокальная группа, есть спортивный и тренажерный залы, а также комната для единоборств. Кроме того, обустроены электронный и стрелковый тиры и теннисный зал.

Кроме того, лицей подписал меморандум о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией, Житомирским областным советом, 30-й отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского, Житомирским военным институтом имени Сергея Павловича Королёва.

В частности, на базе Житомирского военного института планируется проведение для воспитанников лицея спецкурсов с использованием современного оборудования. А 30-я отдельная механизированная бригада будет делиться с лицеистами боевым опытом, учить будущих воинов основам тактики и стратегии.

Выпускники лицея получат аттестат о полном общем среднем образовании и нагрудный знак по образцу, утвержденному Министерством обороны Украины. Традиционно, они будут иметь преимущества при поступлении в военные высшие учебные заведения.













Тэги: военные, Лицей, Новоград-Волынский
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