На Житомирщине открыли лицей, который будет готовить будущих военных. ФОТО

В городе Новоград-Волынский открыли лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Сегодня для 104 лицеистов состоялась торжественная присяга. Главная цель учебного заведения - дать лицеистам фундаментальную подготовку, которая будет способствовать поступлению выпускников в высшие военные учебные заведения.
Лицеисты обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии, питанием и вещевым имуществом. В заведении созданы все необходимые условия для того, чтобы получить современное, доступное и качественное образование.
В лицее функционируют спортивные секции и вокальная группа, есть спортивный и тренажерный залы, а также комната для единоборств. Кроме того, обустроены электронный и стрелковый тиры и теннисный зал.
Кроме того, лицей подписал меморандум о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией, Житомирским областным советом, 30-й отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского, Житомирским военным институтом имени Сергея Павловича Королёва.
В частности, на базе Житомирского военного института планируется проведение для воспитанников лицея спецкурсов с использованием современного оборудования. А 30-я отдельная механизированная бригада будет делиться с лицеистами боевым опытом, учить будущих воинов основам тактики и стратегии.
Выпускники лицея получат аттестат о полном общем среднем образовании и нагрудный знак по образцу, утвержденному Министерством обороны Украины. Традиционно, они будут иметь преимущества при поступлении в военные высшие учебные заведения.