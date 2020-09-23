В бюджете закончились средства на реставрацию магистрата. ФОТО

В Житомире до конца года не завершат строительно-реставрационные работы в магистрате - архитектурном памятнике ХVIII века. В областном бюджете не хватает на это денег, передает "Суспільне Житомир
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"В связи с секвестром бюджета в этом году, нам пришлось снять дофинансирование из этого объекта, поэтому дофинансирование в полном объеме будет в следующем году", - рассказала начальница областного департамента регионального развития Инна Хоменко.
Реставрацию магистрата начали осенью 2019 года. Директор областного краеведческого музея Роман Насонов говорит, что на выполнение работ из областного бюджета выделили 5 миллионов гривен.
"Сроки завершения строительства я и даже строители не могут сказать, потому что все упирается в финансирование", - отметил Насонов.
По словам директора музея, строители выполнили большую часть работ, но в проектной документации есть недостатки.
"Не предусмотрена установка подоконников, не учтено то, что перекрытия между чердаком и вторым этажом должно быть закрыто огнеупорными элементами, как требует пожарная безопасность. Нам нужно закрыть потолок, чтобы во время экспозиций никакая пыль не попадала на экспонаты, и привести помещение ко всем требованиям пожарной безопасности", - добавил Роман Насонов.
Напомним, после завершения строительных работ в Магистрате будет размещаться музей природы на первом этаже и музей истории на втором. Также будет музейный сад - открытое пространство на улице, где можно будет проводить лекции, или же устроить кинотеатр.
ФОТО: Суспільне