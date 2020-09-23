В бюджете закончились средства на реставрацию магистрата. ФОТО

"В связи с секвестром бюджета в этом году, нам пришлось снять дофинансирование из этого объекта, поэтому дофинансирование в полном объеме будет в следующем году", - рассказала начальница областного департамента регионального развития Инна Хоменко.

"Сроки завершения строительства я и даже строители не могут сказать, потому что все упирается в финансирование", - отметил Насонов.

"Не предусмотрена установка подоконников, не учтено то, что перекрытия между чердаком и вторым этажом должно быть закрыто огнеупорными элементами, как требует пожарная безопасность. Нам нужно закрыть потолок, чтобы во время экспозиций никакая пыль не попадала на экспонаты, и привести помещение ко всем требованиям пожарной безопасности", - добавил Роман Насонов.

ФОТО: Суспільне