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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 23 » 17:49:44

В бюджете закончились средства на реставрацию магистрата. ФОТО

Сегодня, 17:49:24 399 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В бюджете закончились средства на реставрацию магистрата. ФОТО

 В Житомире до конца года не завершат строительно-реставрационные работы в магистрате - архитектурном памятнике ХVIII века. В областном бюджете не хватает на это денег, передает "Суспільне Житомир".
 

"В связи с секвестром бюджета в этом году, нам пришлось снять дофинансирование из этого объекта, поэтому дофинансирование в полном объеме будет в следующем году", - рассказала начальница областного департамента регионального развития Инна Хоменко.


Реставрацию магистрата начали осенью 2019 года. Директор областного краеведческого музея Роман Насонов говорит, что на выполнение работ из областного бюджета выделили 5 миллионов гривен.


 

"Сроки завершения строительства я и даже строители не могут сказать, потому что все упирается в финансирование", - отметил Насонов.


По словам директора музея, строители выполнили большую часть работ, но в проектной документации есть недостатки.


 

"Не предусмотрена установка подоконников, не учтено то, что перекрытия между чердаком и вторым этажом должно быть закрыто огнеупорными элементами, как требует пожарная безопасность. Нам нужно закрыть потолок, чтобы во время экспозиций никакая пыль не попадала на экспонаты, и привести помещение ко всем требованиям пожарной безопасности", - добавил Роман Насонов.


Напомним, после завершения строительных работ в Магистрате будет размещаться музей природы на первом этаже и музей истории на втором. Также будет музейный сад - открытое пространство на улице, где можно будет проводить лекции, или же устроить кинотеатр.

ФОТО: Суспільне
Тэги: бюджет, реставрация, магистрат
Комментариев: 3
victorio
1 Виктор (victorio)   • 18:38:19, Сегодня [Материал]
+2

"Реставрацию магистрата начали осенью 2019 года. " Я 40 лет живу в Житомире и сколько помню это здание там всегда ремонт! Или исправьте что ремонт начат в 1989 или признайтесь что за 30 лет не нашли строителя с прямыми руками или аура магистрата располагает к таинственному исчезновению выделенных средств.... Что угодно напишите но чтоб было на правду похоже!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 20:48:04, Сегодня [Материал]
0

Что Яремчук глаз положил на Магистрат? Дом Трибеля уже украли. Осветили , отреставрировали и за бесценок ку-ку. Клептоманы. Еще и балотируются.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 21:04:53, Сегодня [Материал]
0

Скоро на все гроші закінчаться, кінец епохи бідності вже близенько.
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