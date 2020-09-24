Бдительность житомирянина помогла поймать вора канализационных люков. ФОТО

В Житомире мужчина с проезжей части украл канализационный люк. Это заметил один из прохожих и вызвал полицию. Инцидент произошел утром 24 сентября на улице Святослава Рихтера.
"24 сентября, в 7 часов 37 минут, инспекторы патрульной полиции получили вызов, что на улице Святослава Рихтера произошла кража. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что заявитель видел как мужчина похитил канализационный люк и ушел в неизвестном направлении"
, - информирует патрульная полиция.
Гражданина, подпадавшего под описание, патрульные обнаружили с канализационным люком вблизи Житнего рынка.
Как пояснил полицейским мужчина, люк он похитил, что сдать его в пункт приема металлолома. За содеянное мужчине грозит наказание от штрафа и аж до лишения свободы.