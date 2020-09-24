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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 24 » 13:27:06

Бдительность житомирянина помогла поймать вора канализационных люков. ФОТО

Сегодня, 14:15:06 244 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бдительность житомирянина помогла поймать вора канализационных люков. ФОТО

 В Житомире мужчина с проезжей части украл канализационный люк. Это заметил один из прохожих и вызвал полицию. Инцидент произошел утром 24 сентября на улице Святослава Рихтера.

"24 сентября, в 7 часов 37 минут, инспекторы патрульной полиции получили вызов, что на улице Святослава Рихтера произошла кража. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что заявитель видел как мужчина похитил канализационный люк и ушел в неизвестном направлении", - информирует патрульная полиция.

Гражданина, подпадавшего под описание, патрульные обнаружили с канализационным люком вблизи Житнего рынка.

Как пояснил полицейским мужчина, люк он похитил, что сдать его в пункт приема металлолома. За содеянное мужчине грозит наказание от штрафа и аж до лишения свободы.

Тэги: люк, кража, Житомир
Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 14:59:28, Сегодня [Материал]
0

надо было довести до приемки и взять обоих...
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