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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 29 » 10:18:26

На Житомирщине будут судить мужчину за изнасилование 10-летней девочки

Сегодня, 10:34:56 744 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине будут судить мужчину за изнасилование 10-летней девочки

 В Житомирской области будут судить мужчину за тяжкое преступление - изнасилование 10-летней девочки. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирская областная прокуратура.
 

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту изнасилования малолетней. Сейчас обвинительный акт по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины, направлен в районный суд для рассмотрения по существу", - информирует ведомство.


По данным следствия, 23-летний обвиняемый совершил тяжкое преступление в начале лета этого года в одном из сел области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем обмана заманил 10-летнюю соседскую девочку к реке, в безлюдное место, и угрожая, что утопит, в случае, если будет звать на помощь, применяя физическое насилие совершил преступление против малолетней.

С момента раскрытия преступления и до сих пор мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина попытался изнасиловать девочку.
Тэги: изнасилование, суд Житомирщина
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:57:40, Сегодня [Материал]
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