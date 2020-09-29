На Житомирщине будут судить мужчину за изнасилование 10-летней девочки

В Житомирской области будут судить мужчину за тяжкое преступление - изнасилование 10-летней девочки. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирская областная прокуратура.
"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту изнасилования малолетней. Сейчас обвинительный акт по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины, направлен в районный суд для рассмотрения по существу", - информирует ведомство.
По данным следствия, 23-летний обвиняемый совершил тяжкое преступление в начале лета этого года в одном из сел области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем обмана заманил 10-летнюю соседскую девочку к реке, в безлюдное место, и угрожая, что утопит, в случае, если будет звать на помощь, применяя физическое насилие совершил преступление против малолетней.
С момента раскрытия преступления и до сих пор мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина попытался изнасиловать девочку
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