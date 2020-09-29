Олег Винник после концерта в Житомире заболел COVID-19

Популярный украинский певец Олег Винник заразился коронавирусом. Из-за болезни он пропустил выпуск шоу "Танці з зірками". Об этом Винник 28 сентября сообщил на своей Facebook-странице
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"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой Шоптенко не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь застала неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!"
– написал Олег Винник.
Врачи диагностировали у певца двухстороннюю пневмонию, сейчас он находится на самоизоляции.
За неделю до этого, 20 сентября, Винник выступал в Житомире. Концерт в житомирской "Ракушке" прошел с аншлагом.
Концерт Винника в Житомире / Фото из Facebook