Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 29.09.2020    17:05:29
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 29 » 14:17:24

Олег Винник после концерта в Житомире заболел COVID-19

Сегодня, 14:24:24 847 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Олег Винник после концерта в Житомире заболел COVID-19

 Популярный украинский певец Олег Винник заразился коронавирусом. Из-за болезни он пропустил выпуск шоу "Танці з зірками". Об этом Винник 28 сентября сообщил на своей Facebook-странице.

"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой Шоптенко не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь застала неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!" – написал Олег Винник.

Врачи диагностировали у певца двухстороннюю пневмонию, сейчас он находится на самоизоляции.

За неделю до этого, 20 сентября, Винник выступал в Житомире. Концерт в житомирской "Ракушке" прошел с аншлагом.





Концерт Винника в Житомире / Фото из Facebook
Тэги: Житомир, коронавирус, олег винник, концерт
Комментариев: 2
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 15:55:24, Сегодня [Материал]
0

Редакция ЖЖ от куда у Вас такая информация что Олег Винник после концерта в Житомире заболел COVID-19? Если это хайп, то он не удачный!!!
melan
2 melan (melan)   • 16:23:45, Сегодня [Материал]
0

и оно больное еще в Житомир приезжало.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus