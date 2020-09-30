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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 30 » 08:55:13

Пожар на Житомирщине уничтожил 30 тонн хмеля. ФОТО

Сегодня, 09:09:13 358 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар на Житомирщине уничтожил 30 тонн хмеля. ФОТО

 В Черняховском районе Житомирской области произошел пожар в частной сушилке для хмеля. На ликвидации чрезвычайного происшествия работало 9 спасателей и 2 единицы пожарной техники.
 

"Пожар возник на втором этаже, где хранилось 30 тонн прессованного хмеля. На момент прибытия спасателей кровля здания уже поплавилась и горение происходило внутри помещения. Одно отделение спасателей направило свои действия на тушение и охлаждение конструкции сушилки. Второе принимало меры по предотвращению опрокидывания огня на оборудование", - сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.


Пожар был оперативно локализован, однако пожарным пришлось разбирать конструкции и тюкованный хмель и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Огонь уничтожил 30 тонн хмеля. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Тэги: пожар, хмель, Житомирщина
Комментариев: 1
2257343
1 Оксана (2257343)   • 13:28:42, Сегодня [Материал]
0

пиво подорожает :)
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