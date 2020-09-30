Пожар на Житомирщине уничтожил 30 тонн хмеля. ФОТО

"Пожар возник на втором этаже, где хранилось 30 тонн прессованного хмеля. На момент прибытия спасателей кровля здания уже поплавилась и горение происходило внутри помещения. Одно отделение спасателей направило свои действия на тушение и охлаждение конструкции сушилки. Второе принимало меры по предотвращению опрокидывания огня на оборудование", - сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.