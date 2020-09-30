Пожар на Житомирщине уничтожил 30 тонн хмеля. ФОТО

В Черняховском районе Житомирской области произошел пожар в частной сушилке для хмеля. На ликвидации чрезвычайного происшествия работало 9 спасателей и 2 единицы пожарной техники.
"Пожар возник на втором этаже, где хранилось 30 тонн прессованного хмеля. На момент прибытия спасателей кровля здания уже поплавилась и горение происходило внутри помещения. Одно отделение спасателей направило свои действия на тушение и охлаждение конструкции сушилки. Второе принимало меры по предотвращению опрокидывания огня на оборудование", - сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
Пожар был оперативно локализован, однако пожарным пришлось разбирать конструкции и тюкованный хмель и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Огонь уничтожил 30 тонн хмеля. Причина возгорания устанавливается специалистами.