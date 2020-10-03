Пропозиція співпрацюватиме з партіями, для яких головне – громади, а не політичні гасла,  – Гундич

«В обласній раді часто через розбіжності ідеологічних платформ дуже непросто було знайти компроміси. Є лідер, який сидить у Києві, і не завжди розуміє проблематику області, села чи міста. Але у нього є ідеологія партії. І в облраді його фракція тільки через ідеологічні розбіжності відмовляється голосувати за бюджет. І вони знають, що потрібного голосувати за виділення грошей на дороги чи інші правильні речі, але вони не голосують, бо не збігаються ідеологічні платформи", – сказав Ігор Гундич.