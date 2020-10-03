Пропозиція співпрацюватиме з партіями, для яких головне – громади, а не політичні гасла,  – Гундич

Партія твоєї громади «Пропозиція» буде співпрацювати з будь-якою політсилою, для якої інтереси громад будуть на першому місці, а не політичні гасла. Про це в ефірі СК1 повідомив лідер списку до обласної ради від «Пропозиції» Ігор Гундич.
За його словами, «Пропозиція» – це партія твоєї громади. Вона найближча до людей. Партія створена мерами міст, які найбільше розуміють проблематику людей.
«В обласній раді часто через розбіжності ідеологічних платформ дуже непросто було знайти компроміси. Є лідер, який сидить у Києві, і не завжди розуміє проблематику області, села чи міста. Але у нього є ідеологія партії. І в облраді його фракція тільки через ідеологічні розбіжності відмовляється голосувати за бюджет. І вони знають, що потрібного голосувати за виділення грошей на дороги чи інші правильні речі, але вони не голосують, бо не збігаються ідеологічні платформи", – сказав Ігор Гундич.
За його словами, партія «Пропозиція» – це та політична сила, у якої головна ідеологічна складова – інтереси людей. "Тому, ми будемо працювати з будь-якою політсилою, для якої інтереси громад будуть на першому місці, а не лозунги.
Це місцеві вибори, тому потрібно відійти від великої політики. Велика політика – це Київ. Ми маємо вирішувати проблеми, які є у нас в області. І ми та партія, якій не будуть заважати політичні речі. Наша ідея – це люди», – наголосив Ігор Гундич.
Нагадаємо, партія твоєї громади «ПРОпозиція» стала першою за номером у бюлетені політичних партій до Житомирської обласної ради.