Умер директор одного из коммунальных предприятий Житомирского городского совета

На 66 году жизни скончался директор коммунального предприятия "Експлуатація штучних споруд" Житомирского городского совета Владимир Сидорчук. Об этом 6 октября сообщил городской совет.
"Житомирский городской совет, его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования семье, близким и коллегам по поводу внезапной смерти Сидорчука Владимира Николаевича. Вечная память!"
- говорится в сообщении.
Последние годы Владимир Сидорчук болел. Коллеги отмечают, что Владимир Николаевич был уважаемым человеком, профессионалом своего дела, который посвятил жизнь работе на благо общины города.
Сидорчук Владимир Николаевич родился 13 августа 1955 года в с. Очеретянка Пулинского района Житомирской области. По образованию - инженер-строитель, работал на различных предприятиях жилищно-коммунальной сферы. В течение многих лет возглавлял коммунальное предприятие "Експлуатація штучних споруд" Житомирского городского совета.