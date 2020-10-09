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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 9 » 17:12:26

В Житомирской области пьяные парни напали на полицейских, которые приехали их задерживать

Вчера, 17:31:26 613 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяные парни напали на полицейских, которые приехали их задерживать

 В Чудновском районе Житомирской области компания пьяных молодчиков что-то не поделила и началась драка. На место происшествия вызвали наряд полиции и вскоре хулиганы напали на них. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, события разворачивались ночью 9 октября в селе Бейзимовка.
 

"Во дворе были агрессивные парни, которые отказывались уходить. Наряд группы реагирования Чудновского отделения, выехав в село, застал на месте трех парней с явными признаками опьянения. На замечание полицейских о прекращении дебоша и столкновения те отреагировали еще большей агрессией и бросились в драку с правоохранителями", - информирует полиция.


Также во время хулиганских действий был поврежден и служебный автомобиль.

В результате указанных событий были задержаны трое местных жителей, 2000, 1996 и 1995 годов рождения. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. После объявления подозрения будет решаться вопрос о мере пресечения для них", - добавляют в полиции.

Санкция статьи, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.
Тэги: драка, полиция, Житомирская область
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:52:23, Вчера [Материал]
0

Ось чому довкола нічних клубів постійний бардак в Житомирі, тому що поліцейські бояться туди їхати, бо їх там поб'ють. А що вже тоді казати людям які там живуть поручь? Тількі легалізація зброї і вміле її застосування гарантія Вашої безпеки, бо виявляється що поліція Вас не захистить, бо сама беззахістна.
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