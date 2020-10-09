В Житомирской области пьяные парни напали на полицейских, которые приехали их задерживать

В Чудновском районе Житомирской области компания пьяных молодчиков что-то не поделила и началась драка. На место происшествия вызвали наряд полиции и вскоре хулиганы напали на них. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, события разворачивались ночью 9 октября в селе Бейзимовка.
"Во дворе были агрессивные парни, которые отказывались уходить. Наряд группы реагирования Чудновского отделения, выехав в село, застал на месте трех парней с явными признаками опьянения. На замечание полицейских о прекращении дебоша и столкновения те отреагировали еще большей агрессией и бросились в драку с правоохранителями", - информирует полиция.
Также во время хулиганских действий был поврежден и служебный автомобиль.
В результате указанных событий были задержаны трое местных жителей, 2000, 1996 и 1995 годов рождения. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. После объявления подозрения будет решаться вопрос о мере пресечения для них"
, - добавляют в полиции.
Санкция статьи, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.