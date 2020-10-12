Пекари пугают украинцев подорожанием хлеба: эксперты называют новые цены необоснованными

"Возможно, они нашли где-то такие чрезвычайно дорогие оптовые партии, я не знаю. Но тогда я не понимаю, почему они закупали по таким фантастическим ценам", – говорит экономист.

"В структуре себестоимости есть и другие факторы – такие как энергоносители и заработная плата. Заработная плата также растет. Эти тенденции совпали во времени – подорожание сырья и рост заработной платы совпали", – говорит директор по персоналу и связям с общественностью хлебопекарного предприятия Елена Дмитренко.

"Красная икра – ради бога, пусть будут свободные цены. Но есть такие товары, где должен быть надзор государства. И хлеб, естественно, один из первых", – считает жительница Киева Ирина Ласкина.

"Если цена меняется не так, как указано в постановлении, предусмотрены меры. А именно 100%-ный штраф на всю продукцию, которая продана с нарушением", – говорит Высоцкий.