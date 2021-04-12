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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 12 » 12:25:38

В Житомирской области дорожает хлеб: цены не упадут до сбора нового урожая

Вчера, 12:41:38 2536 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области дорожает хлеб: цены не упадут до сбора нового урожая

 В Житомирской области продолжает дорожать хлеб. Одной из причин роста цены на хлеб является прошлогоднее снижение урожая.

В департаменте агропромышленного развития ОГА считают, что цена на хлеб не уменьшится минимум до нового урожая, передает "Суспільне".
 

"Всего в Украине зерновых собрано меньше на 17%. В 2020 году мы собрали два с половиной миллиона (тонн - ред.) зерновых. Сейчас мы видим, что потихоньку цена на пшеницу снижается и будет снижаться цена на муку. Но я не готова сказать, что будут снижены цены на хлеб. До нового урожая будет сохраняться та цена, которая есть, потому что мы не знаем, каким будет этот год", - рассказала представительница областного департамента агропромышленного развития Нина Добрынская.


С апреля цена хлеба выросла на гривну, но покупателей после подорожания меньше не стало.

"Хлеб покупают так же. И никто не возражает, потому что хлеб всегда нужен. Серый у нас стоит 18 гривен, черный - 16 гривен, а белый - 15 гривен", - рассказала продавщица Виктория. 
Тэги: Цены, Житомирская область, урожай, хлеб
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Комментариев: 10
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 12:57:35, Вчера [Материал]

"Шо опять??!"
melan
2 melan (melan)   • 13:20:51, Вчера [Материал]

....цены не упадут до сбора нового урожая....

Могу поспорить что не упадут и после сбора нового урожая. Формирование почти всех цен у нас от фонаря, а бы больше забарыжить.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 14:21:39, Вчера [Материал]

А шо можно ждать ещё? у нас на Украине только дорожает, причём всё!!!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:54:05, Вчера [Материал]

"Одной из причин поднятия цен на хлеб является прошлогоднее снижение урожая." Вот это есть ложь! Поднятие цены связано с поднятием тарифов на энэргоносители и не только на хлеб...
Igmor
5 Igmor (Igmor)   • 14:54:42, Вчера [Материал]

Всё нормально, по плану. Вот и ТСН призывает гнильё жрать, а власть вообще считает, что украинцы много жрут, пол зарплаты на хавчик тратят. Правда зарплаты мизирной, за которую только гнильё и купишь, но то таке...
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:18:08, Вчера [Материал]

если хлеб дорогой - ешьте пирожные..
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:18:31, Вчера [Материал]

нА 6. Это сказала Мария Антуанетта французкая королева за два месяца до революции и казни..Ей отрубили голову.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 20:48:19, Вчера [Материал]

эти слова ей приписывают....
в дореволюционной Франции существовал закон, что если в булочных кончался социальный хлеб, булочники были обязаны продавать бриоши (такие сладкие булки) по цене хлеба.
это факт....
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 17:49:32, Вчера [Материал]

зате цибуля дешева, так зефани? от при пороху була дорога, от і скинули баригу.
SAT
9 Nostradamus (SAT)   • 18:14:50, Вчера [Материал]

Формування цін на хліб в голодраній Україні - це щось і з чимось. Хліб у нас дорожчий ніж в сусідніх країнах, і ніж в США. Жлобство аграріїв українських( магнатів земельних) - це притча во язицях. Може і було торік зменшення врожаю. Але у двох знайомих так званих орендарів статки повиростали майже вдвічі. І вони цього не приховували. Бо вартість тони пшениці виросла майже вдвічи. При цьому витрати суттєво не зросли. Наприклад, замість дорогої сингентовської хімії почали застосовувати дешеву китайську ноунейм, якість і безпечність якої викликає великі запитання. А чому п. Добринська не сказала, а скільки з вирощеного зерна відправили за кордон. Аграрна безпека країни ж_дам при владі до сраки, нажива перед усім, на те вони і при владі.
І взагалі, візьміть порівняйте ціни того і позатого року і нинішні, на хліб, цукор, м"ясо, яйця. Може пора вже повертатись до регулювання цін на продукти харчування та товари першої необхідності. Бо країне іде у прірву з такими цінами. Купівельна спроможність більшості дуже низька. А потім говорим, що нація не здорова, дохне від коронавірусу багато.
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