В Житомирской области дорожает хлеб: цены не упадут до сбора нового урожая

В Житомирской области продолжает дорожать хлеб. Одной из причин роста цены на хлеб является прошлогоднее снижение урожая.
В департаменте агропромышленного развития ОГА считают, что цена на хлеб не уменьшится минимум до нового урожая, передает "Суспільне
".
"Всего в Украине зерновых собрано меньше на 17%. В 2020 году мы собрали два с половиной миллиона (тонн - ред.) зерновых. Сейчас мы видим, что потихоньку цена на пшеницу снижается и будет снижаться цена на муку. Но я не готова сказать, что будут снижены цены на хлеб. До нового урожая будет сохраняться та цена, которая есть, потому что мы не знаем, каким будет этот год", - рассказала представительница областного департамента агропромышленного развития Нина Добрынская.
С апреля цена хлеба выросла на гривну, но покупателей после подорожания меньше не стало.
"Хлеб покупают так же. И никто не возражает, потому что хлеб всегда нужен. Серый у нас стоит 18 гривен, черный - 16 гривен, а белый - 15 гривен"
, - рассказала продавщица Виктория.