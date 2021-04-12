В Житомирской области дорожает хлеб: цены не упадут до сбора нового урожая

"Всего в Украине зерновых собрано меньше на 17%. В 2020 году мы собрали два с половиной миллиона (тонн - ред.) зерновых. Сейчас мы видим, что потихоньку цена на пшеницу снижается и будет снижаться цена на муку. Но я не готова сказать, что будут снижены цены на хлеб. До нового урожая будет сохраняться та цена, которая есть, потому что мы не знаем, каким будет этот год", - рассказала представительница областного департамента агропромышленного развития Нина Добрынская.