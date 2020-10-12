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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 12 » 17:18:50

Олена Розенблат здійснила свою мрію – записала пісню у студії звукозапису. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 17:18:28 873 11 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат здійснила свою мрію – записала пісню у студії звукозапису. ВІДЕО

 Кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук відео, записане на студії звукозапису, у якому вона співає пісню «Червона рута», автора Володимира Івасюка.

«Декілька років мріяла зробити собі подарунок- записати пісню. Але постійно не вистачало часу, щось заважало. Ну що ж, дякую виборам 2020). Мрії повинні збуватися). Я таки це зробила.», - говорить Олена Розенблат про це відео.






Нагадаємо, що Олена Розенблат не вперше ділиться з житомирянами своїми пісенними талантами. У 2015 році під час мистецького проекту «Культурна версія» було презентовано відеокліп «Гімн Житомира», у якому відомі житомиряни через пісню зізнавались у коханні Житомиру. Серед них була і Олена Розенблат.


Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».
Тэги: Елена Розенблат, клип
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:39, Сегодня [Материал]
-2

Правильно сделала....пиарится так пиарится. А вот Сухомлин петь не умеет. Кстати сегодня Сухомлину набили лицо прямо на исполкоме.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:33:23, Сегодня [Материал]
+6

А Людмила Апач Зубко когда споет?)))
LeonXS
3 Сергій (LeonXS)   • 17:45:55, Сегодня [Материал]
+2

Людмила Зубко викликала Сухомлина на дебати
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:09:00, Сегодня [Материал]
+3

Продублюю тут свій комент, який має видалити цензура під матеріалами від пані Апач. З її зашкварними "проектами", розрахованими на повних лохів з когнітивним рівнем інфузорій, вкатати її на дебатах буде не складно будь-якому пересічному житомирянину з головою на плечах, не лише Сухомлину.
LeonXS
6 Сергій (LeonXS)   • 18:16:23, Сегодня [Материал]
0

Тільки сьогодні для вас акція - видалення адекватних коментарів не передбачено. Коментуйте КУЛЬТУРНО на здоров'я

А неадекватних ну як завжди :-)
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:07:42, Сегодня [Материал]
+10

Дуже важлива новина! Дякуємо, Олена Соломонівна, що тримаєте нас всіх в курсі!
Karab
7 Сергей (Karab)   • 19:03:04, Сегодня [Материал]
+3

Пані Олені час їти до Партії "Голос" першим номером замість Вакарчука. Якщо так піде, то може в гурт візьмуть.
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