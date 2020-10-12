Олена Розенблат здійснила свою мрію – записала пісню у студії звукозапису. ВІДЕО

Кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук відео, записане на студії звукозапису, у якому вона співає пісню «Червона рута», автора Володимира Івасюка.
«Декілька років мріяла зробити собі подарунок- записати пісню. Але постійно не вистачало часу, щось заважало. Ну що ж, дякую виборам 2020). Мрії повинні збуватися). Я таки це зробила.»
, - говорить Олена Розенблат про це відео.
Нагадаємо, що Олена Розенблат не вперше ділиться з житомирянами своїми пісенними талантами. У 2015 році під час мистецького проекту «Культурна версія» було презентовано відеокліп «Гімн Житомира»
, у якому відомі житомиряни через пісню зізнавались у коханні Житомиру. Серед них була і Олена Розенблат.
Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».
А неадекватних ну як завжди :-)