В пригороде Житомира остановили грузовик с древесиной без документов. ФОТО

В пригороде Житомира правоохранители остановили для проверки грузовик. Как выяснилось, в прицепе перевозились сосновые бревна, а водитель никаких документов на груз не имел. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Около 7:20 неподалеку с. Заречаны Житомирского района полицейские остановили автомобиль DАF с полуприцепом, за рулем которого находился 28-летний житель г. Радомышль. При осмотре выяснилось, что грузовиком перевозятся сосновые бревна общим объемом около 52 куб. м. Водитель никаких документов, подтверждающих законность перевозки лесопродукции, не предоставил", - информирует полиция.
Правоохранители изъяли автомобиль с грузом. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины.
Кроме того, полицейские начали проверку по факту незаконной порубки нескольких дубов в защитной лесополосе вблизи железнодорожного перегона Станишевка-Житомир. Сообщение о происшествии поступило 12 октября от жителя Житомира.