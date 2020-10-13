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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 13 » 14:35:54

В пригороде Житомира остановили грузовик с древесиной без документов. ФОТО

Сегодня, 15:01:54 429 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира остановили грузовик с древесиной без документов. ФОТО

 В пригороде Житомира правоохранители остановили для проверки грузовик. Как выяснилось, в прицепе перевозились сосновые бревна, а водитель никаких документов на груз не имел. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Около 7:20 неподалеку с. Заречаны Житомирского района полицейские остановили автомобиль DАF с полуприцепом, за рулем которого находился 28-летний житель г. Радомышль. При осмотре выяснилось, что грузовиком перевозятся сосновые бревна общим объемом около 52 куб. м. Водитель никаких документов, подтверждающих законность перевозки лесопродукции, не предоставил", - информирует полиция.


Правоохранители изъяли автомобиль с грузом. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины.

Кроме того, полицейские начали проверку по факту незаконной порубки нескольких дубов в защитной лесополосе вблизи железнодорожного перегона Станишевка-Житомир. Сообщение о происшествии поступило 12 октября от жителя Житомира.

Тэги: Житомир, древесина, грузовик
Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 15:39:54, Сегодня [Материал]
+1

Не может быть он платил, просто деньги не передали)
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