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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 22 » 14:10:21

В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:22:21 450 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 6043 человека (+116 за сутки), а 134 898 пациентов (+2679) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В больницы было госпитализировано 924 пациента. За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 62 418 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Киеве – 631
  • Харьковской области – 627
  • Одесской области – 600
  • Хмельницкой области – 381
  • Днепропетровской области – 363
  • Львовской области – 319
  • ...
  • Житомирской области – 204

Напомним, что предыдущий рекорд по количеству зараженных в Украине был установлен вчера, 21 октября. За сутки, 20 октября, обнаружили 6719 больных.

зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19
зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19
зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19
 

Тэги: украина, covid-19
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