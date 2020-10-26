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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 26 » 12:43:13

В больницах Житомира и Андрушевки не осталось мест для больных COVID-19

Сегодня, 13:17:13 1891 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больницах Житомира и Андрушевки не осталось мест для больных COVID-19

 На лечении в Андрушевской центральной районной больнице находится вдвое больше больных коронавирусом, чем есть выделенных для них мест. Также 100% загруженность имеет вторая городская больница Житомира.

Об этом 26 октября во время онлайн-брифинга в облгосадминистрации рассказал и.о. начальника областного управления здравоохранения Сергей Березовский.
 

"На сегодняшний день загруженность второй городской больницы составляет 100%, считая больных, которые там лечатся, а также тех, кто, у кого есть подозрение на коронавирус. Но наиболее загруженной является Андрушевская центральная районная больница - там вдвое больше больных коронавирус и тех, у кого его подозревают, чем коек, выделенных под лечение этой болезни", - отметил Сергей Березовский.


Всего в больницах области, предназначенных для пациентов с COVID-19, загруженность коек составляет 78%.

За прошедшие сутки, 25 октября, на Житомирщине зарегистрировано 345 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 7 летальных случаев.

Тэги: больные, больница, Житомир, covid19
Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:14:09, Сегодня [Материал]
+7

А тим часом європейці та нащадки козаків продовжують злісно ігнорувати найелементарніші правила, як то масковий режим у закритих приміщеннях/транспорті та безпечну дистанцію. Чекають, мабуть, коли трупів нікому буде прибирати з вулиць.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:51:33, Сегодня [Материал]
0

В заголовке больницы Житомира, а в статье упоминают только 1 больницу Житомира.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 17:12:19, Сегодня [Материал]
+3

скорее всего в 1й городской инфекционное отделение уже давно забито, раз свозили в 2ю (кардио отделение переделанное для больных с ковид)
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 21:20:39, Сегодня [Материал]
+1

Кстати, а есть статистика, хотя бы по какой-то одной больнице:
1. сколько реально койко мест занято ковидниками или подозреваемых на ковид
2. сколько из них с подтвержденным диагнозом, а сколько только подозрения
3. сколько из подтвердженных в легкой форме, сколько в средней и сколько с серьезными осложнениями (сильная форма)

Хотелось бы просто более четче видеть, реально все забито тяжкими пациентами, или все же преобладающее кол-во забито теми, кто в целом мог бы и дома полежать. Не зная этих данных, сложно видеть реальную картину. Может действительно все плохо, и все тяжелые лежат. А может и наоборот - много людей лежат и занимают места тех, кто в этом больше нуждается + заодно и истощают медиков раньше времени.

ЗЫ: я не обвиняю, но хотелось бы чтобы подавали детальную статистику, а не сырую, где можно тянуть одеяло в любую удобную сторону.
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