В больницах Житомира и Андрушевки не осталось мест для больных COVID-19

На лечении в Андрушевской центральной районной больнице находится вдвое больше больных коронавирусом, чем есть выделенных для них мест. Также 100% загруженность имеет вторая городская больница Житомира.
Об этом 26 октября во время онлайн-брифинга в облгосадминистрации рассказал и.о. начальника областного управления здравоохранения Сергей Березовский.
"На сегодняшний день загруженность второй городской больницы составляет 100%, считая больных, которые там лечатся, а также тех, кто, у кого есть подозрение на коронавирус. Но наиболее загруженной является Андрушевская центральная районная больница - там вдвое больше больных коронавирус и тех, у кого его подозревают, чем коек, выделенных под лечение этой болезни", - отметил Сергей Березовский.
Всего в больницах области, предназначенных для пациентов с COVID-19, загруженность коек составляет 78%.
За прошедшие сутки, 25 октября, на Житомирщине зарегистрировано 345 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 7 летальных случаев.
1. сколько реально койко мест занято ковидниками или подозреваемых на ковид
2. сколько из них с подтвержденным диагнозом, а сколько только подозрения
3. сколько из подтвердженных в легкой форме, сколько в средней и сколько с серьезными осложнениями (сильная форма)
Хотелось бы просто более четче видеть, реально все забито тяжкими пациентами, или все же преобладающее кол-во забито теми, кто в целом мог бы и дома полежать. Не зная этих данных, сложно видеть реальную картину. Может действительно все плохо, и все тяжелые лежат. А может и наоборот - много людей лежат и занимают места тех, кто в этом больше нуждается + заодно и истощают медиков раньше времени.
ЗЫ: я не обвиняю, но хотелось бы чтобы подавали детальную статистику, а не сырую, где можно тянуть одеяло в любую удобную сторону.