В больницах Житомира и Андрушевки не осталось мест для больных COVID-19

"На сегодняшний день загруженность второй городской больницы составляет 100%, считая больных, которые там лечатся, а также тех, кто, у кого есть подозрение на коронавирус. Но наиболее загруженной является Андрушевская центральная районная больница - там вдвое больше больных коронавирус и тех, у кого его подозревают, чем коек, выделенных под лечение этой болезни", - отметил Сергей Березовский.