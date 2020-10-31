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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 31 » 20:05:56

Масштабный пожар в комплексе «Дубки»: сгорела крыша отеля и ресторана. ФОТО

Вчера, 20:09:56 1024 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Масштабный пожар в комплексе «Дубки»: сгорела крыша отеля и ресторана. ФОТО

В Житомирском районе ликвидирован пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Дубки», что рядом с поселком Олиевка.

Сегодня 31 октября в 14:41 по линии «101» поступила информация, что на территории гостинично-ресторанного комплекса «Дубки» возник масштабный пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенного деревянного здания. Общая площадь пожара составляла 200 кв. м.

В 15:50 пожар локализован. В 17:10 - ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 24 человека личного состава и 5 единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается специалистами УГСЧС Украины в Житомирской области.


Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель

Пожар ресторан Дубки отель
 
Тэги: ресторан, пожар, Отель, Олиевка, дубки
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 20:59:32, Вчера [Материал]

миллион фото....фотограф кайфовал ?! )
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:36:21, Вчера [Материал]

Фотограф часом не сам підпалив?! Бо дуже гарні 100500 фоток наклацав. Добре що хочь без жертв.
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