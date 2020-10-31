Масштабный пожар в комплексе «Дубки»: сгорела крыша отеля и ресторана. ФОТО

В Житомирском районе ликвидирован пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Дубки», что рядом с поселком Олиевка.



Сегодня 31 октября в 14:41 по линии «101» поступила информация, что на территории гостинично-ресторанного комплекса «Дубки» возник масштабный пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенного деревянного здания. Общая площадь пожара составляла 200 кв. м.



В 15:50 пожар локализован. В 17:10 - ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 24 человека личного состава и 5 единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается специалистами УГСЧС Украины в Житомирской области.