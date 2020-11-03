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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 3 » 09:43:16

Жители соседней области приехали на Житомирщину, чтобы украсть песок из карьера

Сегодня, 10:12:46 363 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители соседней области приехали на Житомирщину, чтобы украсть песок из карьера

 В Коростышевском районе Житомирской области полицейские задержали сразу три грузовика с краденым песком. Ворами оказались жители Винницкой области. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.
 

"В Коростышевский отдел полиции обратился директор предприятия. По словам мужчины, он видел, как неизвестные на территории песчаного карьера загружают песок в автомбили. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.


Правоохранители остановили грузовики вблизи соседнего села. В полуприцепах действительно обнаружили песок.

Водители, жители Винницкой области, подтвердили, что взяли песок в районе неподалеку и везли его в соседний регион. Никаких документов о происхождении и законности перевозки груза у них не было.

Полицейские задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли транспортные средства.

"Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы", - добавляют в полиции.
Тэги: Житомирская область, кража, Песок
Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 12:54:03, Сегодня [Материал]

вкрали крадене?))
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