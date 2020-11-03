Жители соседней области приехали на Житомирщину, чтобы украсть песок из карьера

В Коростышевском районе Житомирской области полицейские задержали сразу три грузовика с краденым песком. Ворами оказались жители Винницкой области. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирщины.
"В Коростышевский отдел полиции обратился директор предприятия. По словам мужчины, он видел, как неизвестные на территории песчаного карьера загружают песок в автомбили. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Правоохранители остановили грузовики вблизи соседнего села. В полуприцепах действительно обнаружили песок.
Водители, жители Винницкой области, подтвердили, что взяли песок в районе неподалеку и везли его в соседний регион. Никаких документов о происхождении и законности перевозки груза у них не было.
Полицейские задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли транспортные средства.
"Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы"
, - добавляют в полиции.