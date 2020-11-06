Голы-красавцы помогли житомирскому «Полесье» одержать очередную победу. ВИДЕО

Житомирское "Полесье" удачно съездило в Донецкую области. В городе Краматорск подопечные Шищенко уверенно обыграли местный "Авангард" и закрепились среди лидеров чемпионата.
Как сообщает Sportarena, команды начали поединок достаточно ровно, но первый опасный момент создали гости: Ярослав Галенко здорово бил из пределов штрафной, но немного не сумел попасть в дальний угол ворот Никиты Якубенко. Далее "Полесье" лишь продолжило наращивать свое преимущество, а опасность впереди исходила все от того же Галенко, но так же был активен и Денис Галенков.
"Полесье" контролировало игру и атаковало, но "Авангард" не стеснялся закрываться в защите и надеяться на контратаки и стандартные положения. В концовке тайма команда из Краматорска и вовсе могла открыть счет после углового, но Сорокину не удался акцентированный удар с неплохой позиции. В итоге команды ушли на перерыв с нулями на табло, что больше устраивало именно "Авангард".
"Полесье" начало второй тайм неплохо, что в итоге воплотилось в гол на 55-й минуте. Результативная атака началась после выброса мяча из аута, затем Денис Галенков сделал точную подачу в штрафную, где Андрей Понедельник перевесил на втором этаже соперник и точно вбил мяч в угол ворот Якубенко. 1:0 — житомиряне забили справедливый мяч, на который наработали.
Недолго счет продержался таким, ведь уже спустя три минуты "Полесье" забило второй мяч. Вадим Жук скинул мяч к свободному Ярославу Галенко, а тот потрясающе пробил из-за пределов штрафной точно в ближний угол — 2:0. Уже к 60-й минуте житомиряне сделали солидную заявку на успех, но затем смогли и вовсе снять все вопросы на 76-й минуте: показалось, что после подачи углового Денис Галенков замкнул мяч в сетку, но на самом деле "сухой лист" записал на свой счет Максим Гавриленко, который закрутил мяч в сетку от углового флажка (именно на него записали гол). 3:0.
В итоге "Полесье" могло забивать еще, но хватило и трех мячей. Житомиряне спокойно довели дело до победы и улучшили свое положение в верхней части турнирной таблицы, поднявшись на шестое место.
MAN OF THE MATCH - ЯРОСЛАВ ГАЛЕНКО (ПОЛЕСЬЕ)
Сыграл очень активно и забил определяющий мяч встречи, да еще и как. Потрясающее индивидуальное мастерство Галенко воплотилось в красивый и точный удар точно в угол ворот Авангарда.