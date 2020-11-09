Зеленский заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).



Также за последние сутки:



госпитализированы - 1 100 человек;

летальных случаев - 115;

выздоровели - 2 277 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболели - 469 018 человек;

выздоровели - 209 143 человека;

летальных исходов - 8 565.