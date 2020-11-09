Зеленский заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом он 9 ноября сообщил в Facebook
.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6"
, - сообщил Зеленский.
Он отметил, что чувствует себя хорошо.
"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду"
, - отметил президент.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).
Также за последние сутки:
- госпитализированы - 1 100 человек;
- летальных случаев - 115;
- выздоровели - 2 277 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 469 018 человек;
- выздоровели - 209 143 человека;
- летальных исходов - 8 565.