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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 9 » 17:05:17

Зеленский заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию

Сегодня, 17:38:01 1 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию

 Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом он 9 ноября сообщил в Facebook.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду", - отметил президент.
 

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).

Также за последние сутки:
 
  • госпитализированы - 1 100 человек;
  • летальных случаев - 115;
  • выздоровели - 2 277 человек.

За все время пандемии в Украине:
 
  • заболели - 469 018 человек;
  • выздоровели - 209 143 человека;
  • летальных исходов - 8 565.
Тэги: Президент, Зеленский, коронавирус
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:46:13, Сегодня [Материал]

Может сдохнет тварь...?
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 19:18:40, Сегодня [Материал]

их не берёт.
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:27:52, Сегодня [Материал]

То пусть сходит полижет те дороги, которые он построил из фонда ковид, авось поможет.
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