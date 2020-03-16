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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 16 » 18:04:20

Закрытие транспортного сообщения и режим чрезвычайной ситуации: Зеленский срочно обратился к украинцам. ВИДЕО

Вчера, 18:04:20 3847 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Закрытие транспортного сообщения и режим чрезвычайной ситуации: Зеленский срочно обратился к украинцам. ВИДЕО

 Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые он поручил ввести Кабинету министров Украины.

Видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса президента.
 

Основные тезисы из выступления главы государства

 
  • В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.
 
  • Президент призывает Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг.
 
  • Граждане Украины с пенсией менее 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.
 
  • В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации.
 
  • Органы власти должны продолжать работу в обычном режиме, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.
 
  • Министерство здравоохранения максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии.
 
  • Зеленский инициирует запрет правительством экспорта продуктов питания, кроме определенных категорий.
 
Тэги: коронавирус, Зеленский, обращение
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:35:35, Вчера [Материал]
-2

"Изменение плана работы Верховной Рады недопустимо". Землей Украинской торговать будете? Нет не каются.
melan
3 melan (melan)   • 19:30:40, Вчера [Материал]
0

Её и так уже раздерибанили без продажи.
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2 Name Surname (viewer)   • 19:30:00, Вчера [Материал]
0

В WashingtonPost зробли наглядну візуалізацію розповсюдження вірусу при вільному розповсюдженні та різних видах карантину
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:40:57, Вчера [Материал]
-2

Браво включают станок и убивают экспорт. Стране звезда.
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5 Name Surname (viewer)   • 19:59:57, Вчера [Материал]
0

Експорт вбиває штучно занижений курс долара і завищена гривня.
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6 Name Surname (viewer)   • 20:03:31, Вчера [Материал]
+2

Зеленський може починати серію бесід біля каміну, як Рузвельт. Правда крім бесід, ще треба діяти, щоб країну з епідемії та економічної кризи вивести

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бесіди_біля_каміна
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