Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые он поручил ввести Кабинету министров Украины.
Видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса президента.
Основные тезисы из выступления главы государства
- В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.
- Президент призывает Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг.
- Граждане Украины с пенсией менее 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.
- В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации.
- Органы власти должны продолжать работу в обычном режиме, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.
- Министерство здравоохранения максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии.
- Зеленский инициирует запрет правительством экспорта продуктов питания, кроме определенных категорий.
Закрытие транспортного сообщения и режим чрезвычайной ситуации: Зеленский срочно обратился к украинцам. ВИДЕО
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бесіди_біля_каміна