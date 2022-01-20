Угроза вторжения России. Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать

"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги.
Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками.
Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.
Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!
Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.
22 января мы отметим День Соборности.
Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.
Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.
Вакцинируем подавляющее большинство населения.
В апреле – отметим Пасху.
В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.
И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"
Мы не паниковали. Не подвергались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без ужаса. Надеюсь – без вирусов. И искренне верю – без войны. Слава Украине!"
Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму.
В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.
Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
В МИД РФ говорят, что не готовят вторжение в Украину и "не собираются ни на кого нападать". При этом Кремль требует от США и НАТО гарантий не вступления Украины в Альянс.