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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 10 » 10:43:33

Сбил на обочине и скрылся. Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Житомирской области

Сегодня, 11:29:33 241 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбил на обочине и скрылся. Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Житомирской области

 Полиция Житомирской области разыскивает водителя автомобиля, который сбил насмерть женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции, ДТП произошло 9 ноября около 19:30 на 1 км автодороги Белая Криница - Радомышль.
 

"Водитель неустановленного автомобиля, вероятно грузовика, двигаясь со стороны с. Мигалки Киевской области в направлении г. Радомышль, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги", - рассказывают правоохранители.


Пешеход получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Установлено, что погибшая женщина - 46-летняя жительница с. Белая Криница.

В настоящее время полиция ищет водителя-беглеца и свидетелей смертельного ДТП.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия или проезжали по автодороге Белая Криница - Радомышль 9 ноября с 18:00 до 20:00 и имеете записи автомобильного видеорегистратора, просим обратиться непосредственно к Радомышльскому отделению полиции ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Радомышль, ул. Малая Житомирская, 11а, или позвонить по телефону (04132) 4-23-13 или по спецлинии 102", - призывают правоохранители.
Тэги: розыск, дтп, Житомирская область
Комментариев: 2
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1 Перикарда (Скарификатор)   • 11:37:58, Сегодня [Материал]

депутат скорее всего. возможно что от "батькивщины"
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:25:04, Сегодня [Материал]

он еще на фуру деньги не насобирал, так что не наговаривай тут на порядочного человека!!)
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