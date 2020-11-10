Сбил на обочине и скрылся. Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Житомирской области

Полиция Житомирской области разыскивает водителя автомобиля, который сбил насмерть женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции, ДТП произошло 9 ноября около 19:30 на 1 км автодороги Белая Криница - Радомышль.
"Водитель неустановленного автомобиля, вероятно грузовика, двигаясь со стороны с. Мигалки Киевской области в направлении г. Радомышль, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги", - рассказывают правоохранители.
Пешеход получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Установлено, что погибшая женщина - 46-летняя жительница с. Белая Криница.
В настоящее время полиция ищет водителя-беглеца и свидетелей смертельного ДТП.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия или проезжали по автодороге Белая Криница - Радомышль 9 ноября с 18:00 до 20:00 и имеете записи автомобильного видеорегистратора, просим обратиться непосредственно к Радомышльскому отделению полиции ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Радомышль, ул. Малая Житомирская, 11а, или позвонить по телефону (04132) 4-23-13 или по спецлинии 102"
, - призывают правоохранители.