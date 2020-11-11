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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 11 » 12:46:20

Пенсионер из Житомира обменял 40 тыс. грн на конверт с бумагой: полиция разыскивает мошенников

Сегодня, 13:24:20 855 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пенсионер из Житомира обменял 40 тыс. грн на конверт с бумагой: полиция разыскивает мошенников

 К правоохранителям с заявлением о мошенничестве обратился 83-летний житомирянин. Мужчина рассказал, что стал жертвой злоумышленников и потерял 40 000 гривен.

"Домой к 83-летнему жителю г. Житомира пришли две женщины. Они предложили пенсионеру обменять гривны на валюту по выгодному курсу. Мужчина отдал им все сбережения, которые были дома - около 40 000 гривен", - сообщают в полиции.

Когда же дамы ушли, пенсионер понял, что вместо валюты у него остался конверт с нарезанной бумагой.

Приметы женщин: возраст около 30 лет, одна из них имеет рост около 170 см, другая - ниже, обе были в серых пальто.

Сейчас полицейские разыскивают мошенниц и в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам.
Тэги: деньги, мошенничество, Житомир
Комментариев: 5
Bars
1 Борис (Bars)   • 13:32:14, Сегодня [Материал]

Как можно было отдать деньги и не посмотреть, что в конверте???
European_Man
2 Viacheslav (European_Man)   • 13:37:56, Сегодня [Материал]

Це ще добре, що майно не переписав. Ці люди можуть і не таке.
melan
3 melan (melan)   • 13:47:38, Сегодня [Материал]

а говорят что пенсионеры у нас бедуют
Titan45
4 Виталий (Titan45)   • 13:57:05, Сегодня [Материал]

Ну это были его сбережения, при чём здесь бедуют? Жалко мужика, хотя говорят, что таких дураков и не жалют, тупо отдать деньги и только когда они ушли открыть конверт...ЖЕСТЬ!!!
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 17:15:14, Сегодня [Материал]

ЖАДНОСТЬ в квадрате. Сперва всю жизнь копил, потом решил на шару подзаработать.
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