Пенсионер из Житомира обменял 40 тыс. грн на конверт с бумагой: полиция разыскивает мошенников

К правоохранителям с заявлением о мошенничестве обратился 83-летний житомирянин. Мужчина рассказал, что стал жертвой злоумышленников и потерял 40 000 гривен.
"Домой к 83-летнему жителю г. Житомира пришли две женщины. Они предложили пенсионеру обменять гривны на валюту по выгодному курсу. Мужчина отдал им все сбережения, которые были дома - около 40 000 гривен"
, - сообщают в полиции.
Когда же дамы ушли, пенсионер понял, что вместо валюты у него остался конверт с нарезанной бумагой.
Приметы женщин
: возраст около 30 лет, одна из них имеет рост около 170 см, другая - ниже, обе были в серых пальто.
Сейчас полицейские разыскивают мошенниц и в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам.