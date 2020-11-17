«Ты отдыхаешь, хотя преодолеваешь многие километры». Житомирянин с рюкзаком на спине прошел за год 4000 км

"Первый мой рюкзак весил 40 килограммов. Он включал в себя все, и я нес эти 40 килограммов на себе. А сейчас я несу 5-6 кг. Это вес всего: и пищи, и воды. Для легкоходства есть такое понимание, как базовый вес рюкзака. То есть, это - снаряжение без еды и воды. То, что не расходуется, и вы постоянно несете. Это базовый вес в летний период составляет от 3,5 до 4,5 кг. Это все снаряжение на любой поход, на месяц, или два дня. Без разницы", - отмечает спортсмен.

"В Румынии, например, когда я остановился пообедать и пошел за водой. В Румынии очень много собак. И вот выскочил пес, схватил первый попавшийся пакет и с ним убежал. А в этом пакете была почти вся еда. И я его не догнал, но у меня оставались какие-то батончики. И тогда тоже было интересно - со мной путешествовал пес, приблудился, и вот мы делили батончики с ним в течение трех суток", - рассказал житомирянин.

"Я готовился к этому. У меня были тренировки по бегу, спортзал. К таким долгим походам я готовлюсь. Это не просто так происходит. Сложно объяснить, почему я это делаю. Прежде всего - любовь к горам, к природе. И путешествия - это самое главное. Ты отдыхаешь, хотя преодолеваешь многие километры. И также есть покорение дистанции и себя. И каждый раз ты понимаешь, что можешь больше ", - сообщил Александр Пятаев.

Фото c Facebook-страницы Александра Пятаева