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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 17 » 10:57:02

«Ты отдыхаешь, хотя преодолеваешь многие километры». Житомирянин с рюкзаком на спине прошел за год 4000 км

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«Ты отдыхаешь, хотя преодолеваешь многие километры». Житомирянин с рюкзаком на спине прошел за год 4000 км

 40-летний житомирянин Александр Пятаев, который профессионально занимается легкоходством, за последний год прошел пешком 4000 километров. Мужчина уже 6 лет занимается этим видом туризма.

Александр в среднем за день проходит полсотни километров и для того, чтобы преодолевать такие расстояния, нужно максимально снижать вес снаряжения без угрозы для безопасного путешествия, передает "Суспільне".
 

"Первый мой рюкзак весил 40 килограммов. Он включал в себя все, и я нес эти 40 килограммов на себе. А сейчас я несу 5-6 кг. Это вес всего: и пищи, и воды. Для легкоходства есть такое понимание, как базовый вес рюкзака. То есть, это - снаряжение без еды и воды. То, что не расходуется, и вы постоянно несете. Это базовый вес в летний период составляет от 3,5 до 4,5 кг. Это все снаряжение на любой поход, на месяц, или два дня. Без разницы", - отмечает спортсмен.




В рюкзаке Александра Пятаева вмещается спальник, каремат, одежда, котелок, горелка и газовый баллон. Вместо палатки мужчина использует тент, который можно надевать, как куртку. Котелок для приготовления пищи весит 80 граммов, ложка - 7 граммов, нож - 25 граммов.

Запасы пищи турист берет на несколько дней с расчетом, что закупит ее в ближайшем магазине. Но, по словам Александра, бывало и такое, что приходилось трое суток путешествовать почти без еды.


 

"В Румынии, например, когда я остановился пообедать и пошел за водой. В Румынии очень много собак. И вот выскочил пес, схватил первый попавшийся пакет и с ним убежал. А в этом пакете была почти вся еда. И я его не догнал, но у меня оставались какие-то батончики. И тогда тоже было интересно - со мной путешествовал пес, приблудился, и вот мы делили батончики с ним в течение трех суток", - рассказал житомирянин.


Мужчина побывал в горах Болгарии, Польши, Прикарпатья, Румынии. Только за последний год преодолел более 4000 километров.


 

"Я готовился к этому. У меня были тренировки по бегу, спортзал. К таким долгим походам я готовлюсь. Это не просто так происходит. Сложно объяснить, почему я это делаю. Прежде всего - любовь к горам, к природе. И путешествия - это самое главное. Ты отдыхаешь, хотя преодолеваешь многие километры. И также есть покорение дистанции и себя. И каждый раз ты понимаешь, что можешь больше ", - сообщил Александр Пятаев.


Фото c Facebook-страницы Александра Пятаева
Тэги: легкоходство, житомирянин, Спорт
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