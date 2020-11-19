На перекрестке в Житомире мотоциклист врезался в легковушку: камеры «поймали» момент ДТП

В Житомире после обеда 19 ноября на перекрестке проспекта Независимости и ул. Покровской столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр.
"Сегодня 19 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло около 13:09 на перекрестке проспекта Независимости и ул. Покровской в г. Житомире"
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КП "Городской информационный центр" опубликовал видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что мотоциклист двигался по проспекту и врезался в автомобиль Nissan, который поворачивал на улицу Покровскую.
В результате столкновения мотоциклист упал на асфальт. Мужчина получил травмы и его забрала скорая.
если мопедик таки выехал на свой зелёный - ему должны были дать проехать. На занятый перекрёсток выезжать запрещено, даже на свой "зелёный". А камеру там повесили чисто для хайпа, привязать видео к сигналам светофора невозможно.