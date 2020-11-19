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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 19 » 17:15:03

На перекрестке в Житомире мотоциклист врезался в легковушку: камеры «поймали» момент ДТП

Сегодня, 17:15:09 1102 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На перекрестке в Житомире мотоциклист врезался в легковушку: камеры «поймали» момент ДТП

 В Житомире после обеда 19 ноября на перекрестке проспекта Независимости и ул. Покровской столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр.

"Сегодня 19 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло около 13:09 на перекрестке проспекта Независимости и ул. Покровской в г. Житомире", - говорится в сообщении.

КП "Городской информационный центр" опубликовал видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что мотоциклист двигался по проспекту и врезался в автомобиль Nissan, который поворачивал на улицу Покровскую.

В результате столкновения мотоциклист упал на асфальт. Мужчина получил травмы и его забрала скорая.

Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 6
aptik
1 Артем (aptik)   • 17:43:10, Сегодня [Материал]
0

Ни слова что мотоциклист поехал на красный.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:12:15, Сегодня [Материал]
+1

там пропустить мотоциклиста нужно было... если конечно там светофор не на несколько положений
RaID
4 Сергій (RaID)   • 20:24:54, Сегодня [Материал]
0

Коли горить стрілка повороту ліворуч, то прямо вже червоний.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 20:53:22, Сегодня [Материал]
0

вроде и так, но есть момент
если мопедик таки выехал на свой зелёный - ему должны были дать проехать. На занятый перекрёсток выезжать запрещено, даже на свой "зелёный". А камеру там повесили чисто для хайпа, привязать видео к сигналам светофора невозможно.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:34:37, Сегодня [Материал]
0

На 2. Правильно сказал мотоцыклиста нужно пропускать. а водитель машины разговаривал по телефону.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 20:26:29, Сегодня [Материал]
0

Може ви ще і марку телефону розгледіли серед тих пікселів?
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