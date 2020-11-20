В некоторых громадах Житомирщины пройдут повторные выборы: карантин выходного дня не повлияет на голосование

22 ноября в Житомирской области состоится повторное голосование по выборам депутатов в Вышевичский, Дубровский, Гладковичский сельские советы и Корнинский поселковый совет.
И несмотря на то, что недавно Правительство внедрило карантин выходного дня
, на организацию и проведение самих выборов ограничения не распространяются, ведь каждый украинец имеет законное право на волеизъявление.
"Люди не ограничены в возможности реализации своего конституционного права. То есть, они должны четко осознавать: даже при внедрении карантина выходного дня, обеспечение голосования будет происходить в соответствии с положениями Избирательного кодекса, но с определенными ограничениями, которые существуют на сегодняшний день", - отмечает член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.
Правила безопасности на избирательном участке будут подобны тем, которые были внедрены во время первого тура 25 октября. А именно:
- при входе на участок будут измерять температуру;
- при входе и в самом помещении для голосования будет нанесена разметка, которая будет указывать на соблюдение дистанции;
- все участники избирательного процесса должны быть в масках;
- будут установлены дезинфицирующие средства для рук;
- будут отдельные кабины для голосования для людей, имеющих признаки респираторных заболеваний.
В ЦИК отмечают, что они проработали ошибки, учли все недостатки и неточности, которые обнаружили в первом туре и провели разъяснительную работу с членами участковых избирательных комиссий.
В ЦИК не исключают, что явка 22 ноября может быть ниже, чем была 25 октября
. В частности, и из-за карантина выходного дня.
"В отдельных громадах уже прошло повторное голосование и по динамике заметно, что количество избирателей, пришедших на избирательные участки, уменьшается", - отметил Сергей Постивый.
В Житомирской области избиратели Иршанской, Новоборовской, Олиевской громад также повторно будут выбирать депутатов местных советов, но даты еще не определены.