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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 20 » 09:06:39

В некоторых громадах Житомирщины пройдут повторные выборы: карантин выходного дня не повлияет на голосование

Сегодня, 09:20:39 60 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В некоторых громадах Житомирщины пройдут повторные выборы: карантин выходного дня не повлияет на голосование

 22 ноября в Житомирской области состоится повторное голосование по выборам депутатов в Вышевичский, Дубровский, Гладковичский сельские советы и Корнинский поселковый совет.

И несмотря на то, что недавно Правительство внедрило карантин выходного дня, на организацию и проведение самих выборов ограничения не распространяются, ведь каждый украинец имеет законное право на волеизъявление.
 

"Люди не ограничены в возможности реализации своего конституционного права. То есть, они должны четко осознавать: даже при внедрении карантина выходного дня, обеспечение голосования будет происходить в соответствии с положениями Избирательного кодекса, но с определенными ограничениями, которые существуют на сегодняшний день", - отмечает член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.


Правила безопасности на избирательном участке будут подобны тем, которые были внедрены во время первого тура 25 октября. А именно:
 
  • при входе на участок будут измерять температуру;
  • при входе и в самом помещении для голосования будет нанесена разметка, которая будет указывать на соблюдение дистанции;
  • все участники избирательного процесса должны быть в масках;
  • будут установлены дезинфицирующие средства для рук;
  • будут отдельные кабины для голосования для людей, имеющих признаки респираторных заболеваний.

В ЦИК отмечают, что они проработали ошибки, учли все недостатки и неточности, которые обнаружили в первом туре и провели разъяснительную работу с членами участковых избирательных комиссий.

В ЦИК не исключают, что явка 22 ноября может быть ниже, чем была 25 октября. В частности, и из-за карантина выходного дня.
 

"В отдельных громадах уже прошло повторное голосование и по динамике заметно, что количество избирателей, пришедших на избирательные участки, уменьшается", - отметил Сергей Постивый.


В Житомирской области избиратели Иршанской, Новоборовской, Олиевской громад также повторно будут выбирать депутатов местных советов, но даты еще не определены.
Тэги: Житомирщина, Карантин, выборы
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