Смяло капоты: в пригороде Житомира произошло лобовое столкновение авто. ФОТО

На автодороге в Житомирском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября вблизи с. Клетчин.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции, виновником аварии является водитель, который выехал на полосу встречного движения.
"Предварительно, водитель автомобиля Opel Astra, 57-летний житель областного центра, двигаясь в направлении с. Левков, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 62-летнего жителя Житомирского района", - рассказали в полиции.
В результате ДТП травмы получил водитель Opel Astra и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы.
Полицейские начали досудебное расследование по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.