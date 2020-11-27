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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 27 » 13:32:20

В Житомире клиент избил и ограбил массажистку: его оперативно задержали

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В Житомире клиент избил и ограбил массажистку: его оперативно задержали

 Житомирянка у себя дома проводит процедуру массажа. На днях к ней на сеанс записался малоизвестный мужчина. Как оказалось, массаж его совсем не интересовал: он избил женщину и вынес из квартиры ценные вещи.

События разворачивались вечером 26 ноября в одной из житомирских квартир, передает пресс-служба полиции.

"Потерпевшая, 26-летняя женщина, рассказала, что час назад в ее квартиру по предварительной договоренности на процедуру массажа пришел человек, которого она знала только по имени. В доме, кроме хозяйки, никого не было. Поэтому визитер этим и воспользовался: он причинил женщине телесные повреждения, а когда та потеряла сознание, вынес из ее дома около 2 тысяч гривен и личные вещи. Придя в себя, потерпевшая обратилась за помощью к соседям, и те позвонили на спецлинию 102", - информирует полиция.

Уже через несколько часов оперативники уголовного розыска и патрульные ТОРа разыскали подозреваемого на территории одного из предприятий города, где он работал, а заодно и временно проживал.


 

"Задержанным в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины является 34-летний уроженец Крыма. О мужчине известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и отбывал наказание в одном из пенитенциарных учреждений на Житомирщине. Из мест лишения свободы освободился в прошлом году", - рассказал и.о. начальника Житомирского ОП ГУНП Сергей Синявский.


Во время задержания у мужчины изъяли вещи, похищенные из квартиры заявительницы и другие доказательства его причастности.

"Совершение разбойного нападения полицейские расследуют в рамках начатого соответствующего уголовного производства. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная правовая квалификация отдельных обстоятельств", - отмечают в полиции.
Тэги: Житомир, массаж, ограбление, нападение
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 14:13:48, Сегодня [Материал]
0

....на процедуру массажа пришел человек..... возможна дополнительная правовая квалификация отдельных обстоятельств...

Это так сейчас называется)). Видать не сошлись в цене.
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