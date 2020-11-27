В Житомире клиент избил и ограбил массажистку: его оперативно задержали

Житомирянка у себя дома проводит процедуру массажа. На днях к ней на сеанс записался малоизвестный мужчина. Как оказалось, массаж его совсем не интересовал: он избил женщину и вынес из квартиры ценные вещи.
События разворачивались вечером 26 ноября в одной из житомирских квартир, передает пресс-служба полиции.
"Потерпевшая, 26-летняя женщина, рассказала, что час назад в ее квартиру по предварительной договоренности на процедуру массажа пришел человек, которого она знала только по имени. В доме, кроме хозяйки, никого не было. Поэтому визитер этим и воспользовался: он причинил женщине телесные повреждения, а когда та потеряла сознание, вынес из ее дома около 2 тысяч гривен и личные вещи. Придя в себя, потерпевшая обратилась за помощью к соседям, и те позвонили на спецлинию 102"
, - информирует полиция.
Уже через несколько часов оперативники уголовного розыска и патрульные ТОРа разыскали подозреваемого на территории одного из предприятий города, где он работал, а заодно и временно проживал.
"Задержанным в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины является 34-летний уроженец Крыма. О мужчине известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и отбывал наказание в одном из пенитенциарных учреждений на Житомирщине. Из мест лишения свободы освободился в прошлом году", - рассказал и.о. начальника Житомирского ОП ГУНП Сергей Синявский.
Во время задержания у мужчины изъяли вещи, похищенные из квартиры заявительницы и другие доказательства его причастности.
"Совершение разбойного нападения полицейские расследуют в рамках начатого соответствующего уголовного производства. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная правовая квалификация отдельных обстоятельств"
, - отмечают в полиции.
Это так сейчас называется)). Видать не сошлись в цене.