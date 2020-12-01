ЦИК распустила избирком города Овруч: озвучена причина

"5 ноября 2020 года Житомирский окружной административный суд обязал ТИК провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов Овручской городского совета и Овручского городского головы. ТИК провела повторный подсчет голосов на 25 участках, однако, согласно постановлению Седьмого апелляционного административного суда от 28 ноября, повторный подсчет должен происходить на всех участках округа, а не на отдельных. Кроме того, ТИК не должна была принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, которые были установлены неполномочным составом комиссии", - говорится в сообщении.