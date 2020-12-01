ЦИК распустила избирком города Овруч: озвучена причина

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Овручской городской территориальной избирательной комиссии Коростенского района Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК
.
"5 ноября 2020 года Житомирский окружной административный суд обязал ТИК провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов Овручской городского совета и Овручского городского головы. ТИК провела повторный подсчет голосов на 25 участках, однако, согласно постановлению Седьмого апелляционного административного суда от 28 ноября, повторный подсчет должен происходить на всех участках округа, а не на отдельных. Кроме того, ТИК не должна была принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, которые были установлены неполномочным составом комиссии", - говорится в сообщении.
Также в Житомирском окружном административном суде сообщили о многочисленных нарушениях членов ТИК во время повторного подсчета голосов.
"Поэтому Комиссия, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава"
, - отметили в ЦИК.
Местные организации политических партий, представители которых были частью отстраненного состава, могли до 1 декабря подать кандидатуры для включения в состав Овручской ТИК.
Сама ТИК обязуется после формирования нового состава безотлагательно выполнить решение суда и установить результаты выборов Овручского городского головы.