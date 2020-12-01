В промзоне Житомира горел склад с макулатурой: огонь тушили 12 спасателей. ФОТО

В промышленной зоне Житомира произошел пожар в складе, где хранилась макулатура. Возгорание заметила работница предприятия и вызвала спасателей. До приезда пожарных пламя пытались потушить работники.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"В середине склада, размерами 1000 кв. м, горела макулатура на площади около 50 кв. м. Ситуация осложнялась тем, что макулатура тлела снизу. Рабочие на погрузчики помогали спасателям растягивать ее", - говорится в сообщении.
Совместными усилиями пожар был ликвидирован. Также удалось не допустить распространения горения на оборудование и остальную макулатуру на площади ориентировочно 300 кв. м.
Огонь повредил опрессовочный станок, электропроводку, окна. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.